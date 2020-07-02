Центр «ДАР» присоединился к федеральной образовательной программе, в ходе которой родителей обучают правилам перевозки детей в автомобиле

Центр «ДАР» сегодня присоединился к федеральной образовательной программе для родителей, в ходе которой специалисты МВД и Госавтоинспекции России обучают родителей правилам перевозки детей в автомобиле.

О безопасном перемещении малыша важно задуматься уже перед первой транспортировкой новорожденного – из перинатального центра домой. Об этом и многих других правилах дорожного движения расскажут роженицам в «ДАРе». Перинатальный центр стал в регионе одной из образовательных площадок проекта «Детство без опасности».

Проводить тренинги в центре начнут после снятия ограничительных мер, когда будут разрешены массовые мероприятия. Обучающие занятия сертифицированные сотрудники будут проводить трижды в месяц. На каждую встречу планируется приглашать порядка 15 женщин – пациенток стационарных отделений и будущих родителей школы подготовки к родам.

Заместитель главного врача центра «ДАР» по контролю качества и безопасности медицинской деятельности Антонина Белинина отметила, что медучреждение уже обеспечено всем необходимым для проведения тренинга оборудованием: демонстративным автомобильным сиденьем, детским удерживающим устройством группы 0+, куклой, светоотражающими наклейками для коляски, памятками по перевозке ребенка в автомобиле.

— Во время учебы будущие родители научатся правильно выбирать детские удерживающие устройства. Папы и мамы узнают, как правильно подготовить малыша к поездке – какую одежду выбрать, как обустроить его место в машине. Будет вестись обсуждение того, как спланировать маршрут поездки и, что немаловажно, как по минимуму отвлекаться на малыша во время движения, – отмечает Антонина Анатольевна.

Каждый год порядка 2500 женщин в перинатальном центре «ДАР» станут участвовать в тренингах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Проект рассчитан на длительный срок. В прошлом году к нему уже присоединились 30 перинатальных центров России: обучение прошло более 100 медицинских сотрудников, а их слушателями стали 3000 будущих родителей.

— Мы уже включились в работу в рамках проекта, – подчеркнула Антонина Белинина. – Первым шагом стало проведение анкетирования среди 100 пациенток: предстояло выяснить уровень их знаний по безопасному перемещению новорожденного ребенка в автомобиле. Выводы оказались неутешительными. Многие женщины «плавали» в правилах безопасности. Учитывая эти данные, мы с большой радостью и энтузиазмом включились в федеральный проект «Детство без опасности». Ведь политика нашего центра направлена на формирование комплексной системы безопасности мамы и малыша – как в стенах учреждения, так и за его пределами: дома, на улице, в автомобиле. Мы должны научить маму главным правилам, обеспечивающим безопасность здоровья и жизни ее малыша. Добавим, что в 2019 году в Алтайском крае произошло 146 ДТП с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет. Погибли 8 детей, еще 159 были ранены.

В ГИБДД Алтайского края рассчитывают, что проект охватит до 30% молодых родителей региона. Известно, что в перинатальном центре «ДАР» в прошлом году появился на свет каждый третий новорожденный края! Кроме того, инспекторы рассчитывают и на эффект сарафанного радио, когда родившая женщина будет делиться полученными на тренингах знаниями с друзьями и знакомыми.

С 2019 по 2021 год проект «Детство без опасности» охватит 100 городов в 85 субъектах РФ. В это время медицинские сотрудники перинатальных центров будут проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.