Победитель районного конкурса «Лучший муниципальный служащий 2020 года» Наталья Чижова о работе, субботниках и нормативах ГТО

Заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Ленинского района Наталья Чижова – прирожденный работник организационно-контрольного управления, возглавляет профсоюз, школьный родительский комитет и является самым активным участником экологических акций общественности.

Для людей

— В администрации Ленинского района я работаю чуть больше четырех лет, – рассказала Наталья Андреевна. – Приняли меня в организационно-контрольное управление, где сразу пришлось с головой окунуться в изучение огромного массива нормативно-правовой документации, в выборную кампанию, контрольную деятельность и отчетность. Тем не менее я рада, что прожила эти трудности в первые полгода, в дальнейшем все оказалось намного проще. Год назад возникла производственная необходимость перевода в комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку. Особенностью Ленинского района является то, что большую долю занимает потребительский рынок, который в основном представлен малым бизнесом. Это усложняет работу, поскольку приходится делать сотни звонков разным людям, в то время как на заводе это бы решилось с одним человеком. С другой стороны, это очень большой круг общения и знакомых. Население Ленинского района составляет более 153 тыс. человек, а в администрации работает всего 70 муниципальных служащих, тем не менее мы все стараемся оправдывать доверие, которое нам оказывают.

Пандемия

— Ситуация с COVID-19 внесла коррективы в работу не только органов местного самоуправления, но и бизнеса в особенности, – говорит Наталья Андреевна. – В первую очередь пострадали те, кто работал по сдельно-премиальной системе оплаты труда, например парикмахерские, цветочные салоны, магазины непродовольственных товаров. Первый месяц после введения режима самоизоляции телефон в комитете буквально разрывался от звонков. Ежедневно нам звонили собственники малого бизнеса, работники и даже мамы работников с одним и тем же вопросом, когда все вернется в обычное русло. Тяжело пришлось и бизнесу, и нам. Тем не менее, несмотря на пандемию, в районе было открыто пять предприятий – две пекарни, мебельный салон в формате интернет-заказов, хозяйственный магазин и предприятие по оказанию бытовых услуг.

На субботник

— Когда я переехала в Ленинский район в девятиэтажку на ул. Исакова, 232, около дома была запущенная бесхозная территория, которую никто не убирал с 1975 года, – рассказала Наталья Чижова. – Все было в зарослях кустарника, завалено мусором, чернели провалы погребов, в общем, не только неэстетично, но и небезопасно. Мы с командой пенсионеров-активистов привели брошенную землю в относительный порядок: вырезали поросль, вычистили территорию от мусора и листвы. Некоторые жильцы впервые узнали, что такое субботник, хотя в большинстве случаев привлекать людей приходилось с трудом. Просто навести порядок недостаточно, его необходимо поддерживать, в этом нам помогают дети, которые каждую неделю собирают мусор на этой территории, в том числе и мой сын Савелий. Если поначалу они возмущались, что вынуждены убирать мусор за посетителями пивнушки, теперь же делают взрослым замечания и заботятся о чистоте территории. Рядом с домом мы снесли старые тополя и посадили новые саженцы, которые уже принялись и будут радовать наших детей. Жильцы уверены, что я это делаю, потому что вхожу в совет управления дома, но для меня главное – сделать свой дом чище и уютнее, а не должность.

Главное – красота

— Несмотря на большой объем работы, общественную нагрузку, воспитание ребенка, я стараюсь находить время на спорт, дизайн и пошив одежды, – говорит Наталья Чижова. – Время для этого нахожу или ранним утром, или поздним вечером. Мои увлечения помогают набираться сил и завоевывать новые победы, в том числе значок ГТО. Несмотря на то что я муниципальный служащий, всегда должна оставаться женственной, красивой и неповторимой, ведь именно красота спасет мир.

30 рейдов совместно с Роспотребнадзором провели в мае сотрудники комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Ленинского района, проверено 272 организации.