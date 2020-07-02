Открытие смен в загородных детских лагерях возможно не раньше 15 июля

В городском комитете по образованию сообщили, что начиная с июня дети участвуют в проектах «Вожатый нашего двора», «Ты, я, он, она – мы с инструктором друзья», «Дворовый тренер», «Игры нашего двора» и других. На улицах, во дворах, скверах, площадях с подростками проводятся спортивные и познавательные мероприятия командой подготовленных инициативных и креативных вожатых, инструкторов, молодых педагогов, студентов профессиональных организаций. Вместе с детьми принять участие могут родители.

Продолжается реализация проекта «Умные каникулы онлайн», где уже более 25 тысяч детей нашли для себя занятие по интересам и различным направлениям: творческое, инженерно-техническое, исследовательское, интеллектуальное и другие. Ежедневные мероприятия включают соблюдение всех режимных моментов: зарядка, мастер-классы по приготовлению завтрака, различные задания в течение дня, вечерние огоньки с подведением итогов и планами работы на следующий день. Воспользоваться ресурсом «Умные каникулы онлайн» можно на портале «Алтайские каникулы».

С целью обеспечения максимальной безопасности и защиты детей открытие загородных оздоровительных лагерей возможно не ранее 15 июля 2020 года по заключению Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю при условии стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по COVID–19.

Детские оздоровительные лагеря уже готовы для работы в новых условиях в соответствии с рекомендациями федеральной службы Роспотребнадзора: изменились требования к комплектованию групп и отрядов, сокращена продолжительность смены до 14 дней, утверждена новая стоимость путевки в каждый лагерь. И все же заявочная кампания на приобретение путевок будет закрыта 1 июля, с этого же дня на платформе «Заявка22.ру» портала «Алтайские каникулы» родители могут подать заявление на возврат денежных средств, составляющих разницу стоимости путевки, после чего деньги будут перечислены на указанный счет в течение 30 дней.

После того как точная дата открытия лагерей станет известна, поликлиники проведут медосмотр, обследования и оформление медицинских справок для детей – но не раньше, чем за три дня до заезда в лагерь. Сейчас оформление данных справок является преждевременным.

Информация о сроках проведения смен, датах открытия организаций отдыха детей и их оздоровления будет размещена на официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского края и портале «Алтайские каникулы», кроме этого, на электронную почту родителей, указанную при подаче заявки на путевку, будет направлено уведомление о дате заезда ребенка в лагерь.