Музыка из окон: новую акция запускают в библиотеке имени Шишкова

Со 2 июля из окон краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова по будням станет раздаваться музыка: трижды в день будут звучать виниловые пластинки, хранящиеся в фондах библиотеки.

На сегодня в библиотечных фондах более 16 тыс. виниловых пластинок. В библиотеке есть вся необходимая аппаратура для их прослушивания. Однако из-за пандемии этот винил молчит, а потому в Шишковке было принято решение крутить пластинки и, выставив динамики в окно первого этажа, давать возможность послушать раритеты публике.

На каждый день составлена специальная программа, приуроченная к тому или иному событию. Так, в июле музыкой из окон Шишковки будут отмечены 180-летие Чайковского, 80-летие Джона Леннона и Давида Тухманова, 250-летие Бетховена, полувековой юбилей Queen…

2 июля возле библиотеки можно будет услышать «Детский альбом» Чайковского, 3 июля пластинку «Поет Людмила Сенчина», а 6 июля – диск «Песни на стихи Роберта Рождественского». Крутиться пластинки будут трижды в день: с 10.00, 14.00 и 17.00.