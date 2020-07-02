Как изменились условия работы ПФР после повышения пенсионного возраста

Как изменились условия работы отдела назначения пенсий, рассказывает начальник отдела назначения пенсий Управления Пенсионного фонда РФ в Барнауле Людмила Коломейцева.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» предусматривает введение новых категорий граждан, которым предоставляется право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Это многодетные мамы: родившие и воспитавшие четырех детей имеют право на пенсию при достижении 56 лет, трех детей – при достижении 57 лет. В обоих случаях необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и воспитывать детей до достижения ими возраста восьми лет.

— Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости может назначаться на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет соответственно, – объясняет Людмила Коломейцева. – В данный стаж включаются только периоды работы и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. В стаж не входят периоды учебы, службы в армии, ухода за детьми.

Людмила Николаевна подчеркивает: условия работы отдела назначения пенсий не изменились.

— Количество назначенных пенсий в 2019 году составляет 9474, из них по государственному пенсионному обеспечению – 2186, страховые пенсии – 7288. Однако, кроме назначения самих пенсий наш отдел занимается заблаговременной подготовкой документов к назначению пенсий, – добавляет начальник отдела.

Заблаговременная работа нужна для своевременного и правильного назначения пенсий: специалисты проверяют все периоды, засчитываемые в страховой стаж, данные о заработной плате, следят за полнотой имеющихся сведений.

— Законодательством закреплено право застрахованного лица бесплатно получать в органах ПФР, а также через МФЦ сведения, содержащиеся на его индивидуальном лицевом счете, – говорит Людмила Коломейцева. – Полагаем, что такой возможностью граждане должны активно пользоваться, следить за формированием своих пенсионных прав и быть активными участниками правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, чтобы осознавать ответственность за свое пенсионное будущее.

201130 пенсионеров состоят на учете в Управлении ПФР в Барнауле, из них работающих пенсионеров – 39700. Также в Управлении зарегистрировано 25584 предпенсионера (данные на июнь 2020 года).