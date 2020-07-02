Как изменились условия работы ПФР после повышения пенсионного возраста

Июль 02 16:09 2020

Как изменились условия работы отдела назначения пенсий, рассказывает начальник отдела назначения пенсий Управления Пенсионного фонда РФ в Барнауле Людмила Коломейцева.

Коллаж Александра Ермоловича

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» предусматривает введение новых категорий граждан, которым предоставляется право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Это многодетные мамы: родившие и воспитавшие четырех детей имеют право на пенсию при достижении 56 лет, трех детей – при достижении 57 лет. В обоих случаях необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и воспитывать детей до достижения ими возраста восьми лет.

— Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости может назначаться на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет соответственно, – объясняет Людмила Коломейцева. – В данный стаж включаются только периоды работы и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. В стаж не входят периоды учебы, службы в армии, ухода за детьми.

Людмила Николаевна подчеркивает: условия работы отдела назначения пенсий не изменились.

— Количество назначенных пенсий в 2019 году составляет 9474, из них по государственному пенсионному обеспечению – 2186, страховые пенсии – 7288. Однако, кроме назначения самих пенсий наш отдел занимается заблаговременной подготовкой документов к назначению пенсий, – добавляет начальник отдела.

Заблаговременная работа нужна для своевременного и правильного назначения пенсий: специалисты проверяют все периоды, засчитываемые в страховой стаж, данные о заработной плате, следят за полнотой имеющихся сведений.

— Законодательством закреплено право застрахованного лица бесплатно получать в органах ПФР, а также через МФЦ сведения, содержащиеся на его индивидуальном лицевом счете, – говорит Людмила Коломейцева. – Полагаем, что такой возможностью граждане должны активно пользоваться, следить за формированием своих пенсионных прав и быть активными участниками правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, чтобы осознавать ответственность за свое пенсионное будущее.

201130 пенсионеров состоят на учете в Управлении ПФР в Барнауле, из них работающих пенсионеров – 39700. Также в Управлении зарегистрировано 25584 предпенсионера (данные на июнь 2020 года).
больше новостей

Похожие новости

На территории Центрального района введен режим чрезвычайной ситуации

На территории Центрального района введен режим чрезвычайной ситуации

Образовательная площадка слета поисковых отрядов Сибири была посвящена Всероссийскому проекту «Судьба солдата»

Образовательная площадка слета поисковых отрядов Сибири была посвящена Всероссийскому проекту «Судьба солдата»

Как прошел День города на районных площадках Барнаула

Как прошел День города на районных площадках Барнаула