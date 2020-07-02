Изменятся правила сбора пожертвований и курортного сбора

Изменения в правила сбора пожертвований, административные комиссии при администрациях: как прошла 45-я сессия АКЗС.

— Поправки касаются использования ящиков для пожертвований, – пояснила председатель комиссии по социальной политике Татьяна Ильюченко. – Жители региона неоднократно встречали волонтеров с такими ящиками в торговых центрах, на улицах. Зачастую внятно объяснить, для кого они собирают средства, подростки не могли. С вступлением Закона в силу ящики для сбора пожертвований могут использовать только те общественные организации и фонды, в уставе которых прописана такая норма. При этом у волонтеров должны быть реквизиты организации, которая собирает средства, а на ее сайте – информация об использовании собранных денежных средств. Отмечу, что накануне Президент РФ Владимир Путин онлайн встречался с участниками акции #МыВместе. Из трех приглашенных для разговора делегаций были и представители Алтайского края. Я горда за наших ребят, серебряных волонтеров, добровольцев-медиков и всех, кто подключился к помощи населению в сложный период пандемии.

Дополнительный вопрос повестки «О внесении изменений в Закон Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных администрациях» был посвящен закреплению этих полномочий на уровне городов и районов региона. В частности, данные полномочия не будут передаваться городским и сельским поселениям, при этом количество административных комиссий, образуемых при одной местной администрации городского округа и муниципального района, не ограничивается.

До 3 июля депутаты в дистанционном формате проголосуют за поправки в Закон Алтайского края о курортном сборе. Они откликнулись на просьбу региональных санаториев и приняли решение отменить перечисление курортного сбора до конца 2020 года. Кроме того, на 2021 год размер сбора будет сокращен с 50 до 30 рублей с отдыхающего, а жителям региона платить его не нужно.