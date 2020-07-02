Футбол вернется через месяц: названы даты старта нового сезона

В последних числах июня состоялась видеоконференция, в которой приняли участие администрация ПФЛ России и руководители футбольных клубов третьей по статусу футбольной лиги России.

В ходе совещания президент ПФЛ России Андрей Соколов отметил, что в соревнованиях примут участие около 60 команд, которые будут разбиты на четыре группы. Окончательный список участников и состав групп станет известен в июле.

Ориентировочный старт соревнований 1-3 августа, но возможны изменения в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. В сезоне-2020/2021 у лиги не будет технического спонсора, а следовательно, для игры можно использовать мячи любого производителя, соответствующие требованиям. Оформление заявок с 13 июля в онлайн-режиме (бумажные карточки участников заменены электронными), а первое трансферное окно продлится с 26 июля по 19 сентября. Граждане стран Таможенного союза ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия) не считаются легионерами.

Будет подготовлен дополнительный регламент, в котором отобразят требования к проведению матчей в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, – приводит слова Соколова группа ПФЛ России в «ВКонтакте».

Напомним, барнаульское «Динамо» 22 июля приступило в предсезонной подготовке. Предстоящее первенство наша команда проведет в зоне «Урал – Приволжье».