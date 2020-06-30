Запуск завода № 77, теперь «Барнаултрансмаш», больше других беспокоил Сталина

Командование нацистской армии знало, что на Сталинградском тракторном заводе производят танки Т-34. Фашистская пропаганда весь мир заверяла, что сотрет предприятие с лица земли. Не удалось – его вовремя эвакуировали сюда, в Барнаул. На одной с ним площадке разместили оборудование еще нескольких спасенных заводов и с высокой интенсивностью стали выпускать дизели В-2 – в среднем по десять в сутки.

С нуля

Барнаульский государственный завод № 77 создан на базе оборудования, эвакуированного с Харьковского и Сталинградского тракторных, Сталинградского № 264, Ленинградского № 174, Кировского и Ижорского заводов, с привлечением рабочих и специалистов этих предприятий.

В войну под понятием «разгрузочный день» понимали совсем не то, что сейчас. Когда с 22 августа 1942 года в Барнаул стало массово прибывать производственное оборудование, ценности, даже стройматериалы (в частности, фермы и колонны привезены из Сталинграда) для будущего «Трансмаша», освобождать эшелоны выходили все рабочие вместе с трудоспособными членами семьи. Работали круглосуточно, чтобы не задерживать транспорт. Разгрузочными были назначены воскресенья, когда на помощь выходили все служащие заводоуправления.

К сентябрю 1942 года в город перебрались 3170 работников вместе с членами семей – в общей сложности почти 7 тыс. человек. Они возводили завод с нуля и должны были за два месяца наладить производство дизелей В-2. Сказано – сделано: 6 ноября 1942 года выпустили первый.

— Теперь сложно представить, в каких условиях эти люди начинали трудиться. Барнаул сегодняшний и Барнаул тех времен – две большие разницы, – отмечает ветеран предприятия Владимир Классен. Он начинал работать на заводе в должности мастера, а ушел на заслуженный отдых только через 42 года заместителем директора по финансовым вопросам. – Мало того что негде разместить – кормить не из чего. Сталин лично неоднократно возвращался к вопросу пуска нашего завода – нужно было давать отпор немцу, который в 1942 году беспрерывно наращивал потенциал.

Еще быстрее увеличивали темпы рабочие «Трансмаша», за что в апреле 1945 года завод № 77 получил орден Ленина.

10 753 дизеля – это 11% от общего объема производства двигателя В-2 в стране – выпустил завод № 77 с 6 ноября 1942 года до окончания Великой Отечественной войны.

Личное знакомство

Сам Владимир Классен – ленинградец. За четыре дня до нападения врага на Советский Союз ему как раз исполнилось пять лет. В воскресенье родители хотели устроить для сына праздник. Вместо этого слушали страшные сводки – дело было 22 июня. В детскую память врезалось небо с бесчисленными самолетами, бесконечное ожидание очереди за пайкой хлеба, тряска в полуторке на Дороге жизни по уже вскрывающемуся кое-где озеру. В родной Ленинград он вернулся спустя годы – окончил там политехнический институт и по распределению попал на барнаульский «Трансмаш».

— Мне пришлось работать с очень многими людьми, которые в годы войны делали двигатели на Т-34. В первую очередь это был Борис Григорьевич Егоров, он осенью 1942 года участвовал в сборке и запуске первого алтайского дизеля и единственный на заводе был удостоен звания Героя Социалистического Труда, – вспоминает Владимир Иванович. – Это были удивительные люди – и в профессиональном, и в человеческом плане. Им пришлось передавать свой опыт нам, обучать мастерству.

Владимир Классен и сам не понаслышке знает, что такое дизель: в самом начале своей карьеры был назначен начальником механического участка в экспериментальном цехе, где производили первую, установочную партию новых двигателей 20-го семейства.

— Это очень сложная энергетическая установка, а не просто отдельные детали, хотя их там действительно очень много, – поясняет ветеран завода. – Я точно знаю, какую цену имеет микрон, что такое точность и уважительное отношение к дизелю. Если говорить о двигателях танкового назначения, которые здесь выпускали в 1940-е, они отличались особой компоновкой, позволяющей занимать минимальный объем. При этом имели солидную мощность и высокий уровень надежности. Немцы и те не могли превзойти наш танк.

Рельсы современности

Спустя 15 лет после Победы предприятие никак не могло перейти на спокойный ритм. Даже в Москве говорили алтайским командировочным: «Знаем-знаем ваш барнаульский «Трансмаш»! Как в войну работаете – все не можете привыкнуть к тому, что она уже давно закончилась».

Сейчас жизнь у завода размеренная – ее течение четко отбивают часы, эвакуированные из Сталинграда вместе с оборудованием. Они живут вместе с другими вещами, свидетелями истории, в музее при заводе. Рабочие называют их символом жизни: пока они идут, будут гудеть станки.

— Сейчас мы производим широкий спектр двигателей – судовые, промышленные, транспортные, дизельные, стационарные дизель-генераторы, – рассказывает директор по операционной деятельности завода Юрий Сидоркин. – Готовим к выпуску серию двигателей на современную технику, которая участвует в параде Победы, например «Ракушку», «Панцирь». Тот двигатель, что раньше ставился на Т-34, сейчас идет на ракетную технику. Конечно, не в том виде, что производился в войну, в модернизированном81 й. И он еще не исчерпал свой потенциал, его еще можно усовершенствовать.

Зато традиции, заложенные в 1940-е, сохранились практически в неизменном виде, дополнившись современными. Так, уже много лет на заводе устраивают футбольный турнир между командами цехов. А совсем недавно стали проводить день открытых дверей в начале сентября. Чтобы попасть на экскурсию по предприятию, где создавали двигатели лучших танков Великой Отечественной войны, достаточно просто прийти на проходную в назначенный день. Примут всех.

В музее боевой и трудовой славы завода на вечном хранении находится Красное знамя Народного комиссариата обороны СССР и ВЦСПС, которое в годы Великой Отечественной войны многократно вручалось коллективу завода Государственным комитетом обороны в знак признания его заслуг в освоении производства и выпуске необходимой для фронта продукции.