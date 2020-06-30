В Алтайском крае стартовал проект «Детство без опасности»

В Алтайском крае стартовала федеральная образовательная программа «Детство без опасности», которая реализуется Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минздрава России.

Образовательная программа реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

Для молодых мам и пап, а также будущих родителей на базе Алтайского краевого клинического перинатального центра будут организованы полезные тренинги. С использованием специализированного демонстрационного оборудования медицинские работники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции несколько раз в неделю будут проводить занятия по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части с коляской.

Помимо тренингов для молодых родителей подготовлены методические рекомендации, которые доступны онлайн.