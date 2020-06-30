Папа еще зеленый: как отец пошел в спорт вслед за сыном

Часто бывает, что родители отдают детей в тот же вид спорта, каким занимаются сами. В барнаульской семье Франкив все наоборот: сначала в джиу-джитсу пришел сын Игорь, а потом уже и его папа Олег Игоревич.

Пошел в судьи

В джиу-джитсу, одно из самых древних японских боевых искусств, Игоря Франкив семь лет назад привела мама. Выбор секции объяснялся просто и банально: жили рядом.

На соревнования с детскими командами, как правило, ездит кто-то из родителей спортсменов. Олег Игоревич съездил раз, другой, а потом через полгода не выдержал, подошел к тренеру и спросил разрешения прийти на тренировку, на себе проверить, что такое джиу-джитсу. И с тех пор отец и сын Франкив делят один вид спорта на двоих. Причем одними тренировками Франкив-старший не ограничился. На соревнованиях он не выступает, утверждает, что молодецкого азарта для этого нет. Зато увлекся судейством. Сначала ему предложили поработать секретарем на соревнованиях, потом самому попробовать себя в роли арбитра, а в прошлом году Олег Игоревич получил необходимую категорию и уже работал на первенстве и чемпионате России.

Вместе на ковре

Олег Франкив – военный пенсионер, майор авиации, сейчас занимается мебелью. Спорт в его жизни был всегда – пробовал себя в боксе, но быстро разочаровался, когда получил по носу. Потом серьезно увлекся легкой атлетикой, стал кандидатом в мастера спорта. Было в его жизни и современное пятиборье, и офицерское многоборье в летном училище, а вот единоборств никогда.

Основные тренировки у отца и сына в основном проходят порознь. Игорь занимается днем после школы, Олег Игоревич вечером со старшей группой, после работы. Но иногда их спортивные пути на ковре сходятся – например, во время традиционных дней борьбы.

— Сын уже может меня на каком-то движении уронить, – говорит Олег Игоревич. – Опыта у него полно, а вот весовые категории все-таки разные. Может, и авторитет мой на него давит.

Впрочем, невзирая на авторитеты, Игорь в своем вердикте беспощаден:

— Всю технику папа выполняет четко. Сила есть, а вот ловкости и выносливости меньше.

У Олега Игоревича зеленый пояс. У Игоря синий, что в мире единоборств авторитетнее. Так что отцу есть куда стремиться.

Возвращаться на вершину

У них даже дни рождения почти совпадают: Олегу Игоревичу 25 июня исполнилось 53, а Игорю 26 июня – 15 лет. Три года назад в его жизни случился первый большой спортивный успех, он стал победителем первенства мира. С тех пор, увы, на этот же уровень выйти не получалось.

Сам Игорь в марте на соревнованиях в Барнауле честно предположил, что мог и зазвездиться от той победы. У отца другая точка зрения.

— Такого точно не было. Он вообще не любит говорить об успехах. Вы же писали про ту победу, я приносил газету в школу, показывал классному руководителю, так вот сын не особо это приветствовал. Просто соперники тоже не стоят на месте. Надо в новом сезоне по итогам первенства России отбираться в сборную, возвращаться на мировые соревнования, – говорит Олег Игоревич.

Разбор полетов

Франкив-старший – единственный из родителей в барнаульском мире джиу-джитсу, кто пошел по стопам сына и не забросил тренировки. Он уверен, что своим спортивным опытом дает пример остальным: и родителям, и детям.

— У нас одна большая семья. Я с первых же дней старался ездить с детьми на все соревнования. Челябинск, Новосибирск, Питер – да мы уже полстраны объехали, – рассказывает отец.

На спортивный путь Игоря семейное увлечение накладывает отпечаток. Закончилась тренировка в зале, а дома продолжается – анализируют соревнования, смотрят бои MMA по телевизору.

— Помните победу Хабиба над Макгрегором? Это же джиу-джитсу в чистом виде, – говорит Олег Игоревич.

Поединки сына Франкив-старший не судит – заинтересованное лицо все-таки. Олег Игоревич признается, что в такие моменты выключить в себе отца не удается, однако даже при этом, разбирая судейство, он зачастую на стороне соперников Игоря. Уверен: чтобы не возникало вопросов по действиям арбитров, надо быть на голову сильнее оппонента.

Олег Франкив: «Поездка всей командой с детьми на соревнования – это как поход на серьезный футбольный матч, со своими эмоциями, сюжетом, драмой».

В небе и на земле

В Барнаул Олег Франкив приехал из Тбилиси в начале 1980-х поступать в летное училище. Окончив его, остался служить в нем же летчиком-инструктором в одном из полков. Сравнивая свою прошлую работу и тренерское ремесло, он считает, что последнее сложнее.

— Ко мне приходили подкованные в теории курсанты, которые были крайне заинтересованы в том, что я им даю. У тренера бывает и наоборот, приводят родители ребенка, которому это не надо. Вот приходится и его заставлять, и родителям что-то объяснять.

С Игорем, уверен Франкив-старший, наставникам легко, подпинывать не приходится. Знают: если что, отец дома простимулирует. Ну а юный победитель первенства мира при всех этих вводных уверен – в его победах вклад отца весомый:

— То, что папа тоже занимается джиу-джитсу, мне помогает. Он меня поддерживает, помогает разбирать ошибки, настраиваться. И то, что на соревнованиях он рядом, это тоже добавляет сил и уверенности.