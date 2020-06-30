Новая жизнь старого двора

Жители микрорайона Школа садоводов, воодушевленные качественным комплексным ремонтом, проведенным во дворах их удаленного от городской суеты места обитания, надеются решить еще несколько проблем проживающих здесь жителей.

Корреспондента «Вечёрки» здесь ждали. У подъезда собрались несколько жительниц микрорайона, чтобы сказать добрые слова в адрес городских властей. Но, глава администрации поселка Южного Алексей Лихачёв и депутат Барнаульской городской Думы Александр Ельников явно не ожидали, что жители не только похвалят их за благоустройство дворов, но и выскажут просьбы.

Микрорайон Школа садоводов — несколько обособленный район Южного. Даже адрес у него значится как Змеиногорский тракт, 120. По программе «Комфортная городская среда» здесь ремонтировались дворовые территории. Стоимость проекта 7,5 млн руб., из них 58 тысяч – доля жителей по программе софинансирования проекта. В общей сложности в микрорайоне отремонтировано пять дворовых территорий общей площадью асфальтирования более двух гектаров.

Комплексный подход

Глава поселковой администрации Алексей Лихачёв отметил комплексный подход к благоустройству этого микрорайона.

— В 2017 году мы здесь поменяли все коммуникации тепло- и водоснабжения. В 2018-м заменили электрокабели и реконструировали подстанцию. В 2019 году капитально отремонтировали улицу Белинского, главную дорогу соединяющую поселок Южный со Змеиногорским трактом, на котором и расположен микрорайон Школа садоводов. И сегодня естественным продолжением этих работ стало благоустройство дворовых территорий. То есть мы провели асфальтирование, благоустройство по новым инженерным коммуникациям. Надеюсь, после такой последовательной работы, асфальт будет служить жителям поселка без вынужденных аварийных перекопов очень долго. Причем многое сделано с учетом пожеланий жителей. Например, классическая ситуация, когда люди ходят не там, где проложен асфальт, а там, где им удобно. Так вот, мы обустроили пешеходные дорожки там, где удобно жителям, где они уже давно протоптаны, – рассказал руководитель.

Правильный уклон

Тему удобства для жителей микрорайона поддержал и Александр Ельников.

— Хочу оценить качество работ. Нередко при реализации программы ремонтируют один двор, избавляют его от луж перед подъездами, а вода после ремонта заливает двор соседний. Здесь этого нет. Грамотно выполнена разуклонка асфальтового покрытия. Перед каждым подъездом, на стыке с проезжей частью занижен бордюр. Хоть мама с детской коляской, хоть пожилой человек с тросточкой или с ходунками спокойно пройдет, не перешагивая через бордюр. Перед подъездами не будет скапливаться вода. Строителями все сделано не просто грамотно, а так, как это и должно быть. Качественно и с заботой о людях. Контролировали эти работы и глава администрации поселка, и глава администрации Центрального района Максим Сабына, и мы, депутаты городской Думы, и сами жители. Кстати, хочу отметить их участие. Микрорайон не случайно называется «Школой садоводов». Здесь живут люди, отдавшие многие годы жизни озеленению Барнаула. И, как видите, дворы грамотно, профессионально засажены деревьями и утопают в зелени, – резюмировал депутат.

Аппетит приходит во время еды

Надежда Чумкина, старшая по дому, у подъезда которого и состоялась встреча. От имени всех жителей микрорайона она поблагодарила рабочих бригады, которые делали во дворах ремонт.

— Молодцы. Может не совсем уместное сравнение, но как муравьи, без остановки трудились. В конце апреля начали работу, в июне закончили. Каждый вечер после работы за собой убирали. Гурген, их бригадир или прораб, не знаю его должности, требовал, чтобы после рабочего дня ничего лишнего во дворе не оставалось. Прислушивались к нашим просьбам: бордюр так положить или этак. Я живу в этом доме более 40 лет. Пешеходок никогда здесь не было, ходили по проездам. Зимой идешь, машина навстречу — ты лезешь на одну обочину, машина на другую. И думаешь: сейчас поскользнусь на льду и прямо вперед ногами под колеса. А сейчас тротуары сделали просто замечательно. На работу, в магазин можно теперь сходить в чистой обуви. Теперь вот ждем, когда нам установят лавочки у подъездов. Много пожилых людей в домах живут. С сада идем, на лавочке у подъезда отдыхаем, новости обсуждаем, – смеется Надежда Николаевна.

Действительно, в отличие от других районов города, в Школе садоводов лавочки у подъездов никогда не убирались. Это здесь атрибут добрососедства.

Жители, поблагодарив главу поселковой администрации и депутата, обратились к городским властям с просьбами. Так, по их словам, в микрорайоне необходима аптека или аптечный киоск. Пожилых людей много, а лекарств купить невозможно. Также женщины попросили установить в магазине банкомат, чтобы каждый раз, когда требуются наличные деньги, не идти в центр поселка, где установлены банкоматы.

В 2020 году в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 81 дворовую территорию, на это направлено 217 млн руб. Формирование списка дворов проходило на основе предложений жителей, собственников, организаций. В Центральном районе будут благоустроены 12 дворовых территорий. Из них пять уже готовы, а на двух работает подрядчик. Работы, согласно итогам конкурсных процедур, в рамках муниципального контракта выполняет ООО СПК «Индустрия».