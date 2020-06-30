На 45-й сессии АКЗС принят ряд законопроектов по улучшению экологии региона

Июнь 30 14:36 2020

Принятые депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания законопроекты касаются охраны зеленых насаждений городских и сельских поселений, а также порядка лишения статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Озеленение идет по правилам благоустройства и градостроительного проектирования.
Фото Андрея Чурилова

— Между первым и вторым чтениями законопроекта прошло три месяца, за которые в рамках рабочей группы мы обсудили тему компенсационного озеленения с экологами, общественностью, научным и строительным сообществом, муниципалитетами, – пояснил заместитель председателя АКЗС – председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Александр Серов.

Законопроект значительно расширяет круг лиц, обязанных осуществлять компенсационное озеленение, куда наряду с юридическими вошли и физлица, организации и предприятия. Озеленение осуществляется согласно правилам благоустройства и градостроительному проектированию и должно быть восстановлено в течение года на том же земельном участке и в том же объеме, что и снесенные зеленые насаждения. При невозможности высадить растения на той же территории, новая зеленая зона должна быть создана в том же микрорайоне (квартале) и в двойном размере как по количеству единиц деревьев и кустарников, так и по площади. Участок зеленой зоны будут определять органы местного самоуправления, при этом новая растительность должна быть равноценна поврежденной или уничтоженной по видовому составу, адаптирована к климатическим условиям Алтайского края и не уступать ей по защитным, декоративным и иным полезным свойствам.

Изменения в законопроект «Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском крае» уточняют, кто будет утверждать порядок лишения статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На данный момент правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156, установлены основания, по которым юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. К ним относятся многократные (два раза и более) нарушения правил обращения с отходами или условий договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации и др.

В ходе обсуждения депутаты выразили обеспокоенность тем, что постановлением не определен порядок лишения юридического лица указанного статуса, а также отсутствием страхующего фонда, который бы позволил покрывать расходы субподрядчиков и помогать поддерживать чистоту в городе в период смены регоператора, а также поинтересовались перспективностью внедрения раздельного сбора мусора в крае.

В Барнауле ежегодно проводят ревизию зеленых насаждений. Уборка сухостоев – санитарная мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества. Сухие деревья при сильном ветре могут упасть, повредить дом, автомобиль или нанести вред здоровью.
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