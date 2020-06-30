Людмила Мельник о работе в Росгвардии

Начальник отдела кадров Управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник полиции Людмила Мельник провела прямую линию для читателей «Вечернего Барнаула».

Учеба для девушек

— Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я хочу отправить дочь учиться в ведомственный вуз, чтобы она смогла работать в Росгвардии. Могут ли девочки там получить образование? И, самое главное, где? Если, допустим, она поступит в Барнаульский юридический институт, можно ли с этим образованием идти в Росгвардию?

— Наталья, в войсках национальной гвардии имеют право проходить службу граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие российское гражданство и прошедшие отбор. На сегодняшний день мы работаем с пятью вузами, готовящими специалистов с последующим подписанием контракта о службе и назначением на должности среднего звена. Это Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт, а также и Воронежский институт МВД России.

Учитывая, что ваш ребенок женского пола, она может обратиться для поступления только в Воронежский институт МВД России по направлениям подготовки «юриспруденция» и «радиотехника». Если ваша дочь поступит с направлением МВД в Барнаульский юридический институт, то после его окончания она может обратиться в подразделения Росгвардии для дальнейшего трудоустройства.

Династия

— Светлана вас беспокоит. Я принадлежу к династии военных, и многие мои родственники хотят видеть меня в погонах. Но я девушка и получила гуманитарное образование. Есть ли у меня возможность устроиться на работу в какое-то из подразделений Росгвардии?

— Светлана, если у вас есть желание проходить военную службу в войсках национальной гвардии, вам необходимо обратиться в отдел кадров Управления Росгвардии по Алтайскому краю по телефону 8 (3852) 29-06-67, либо по адресу: г. Барнаул, проезд Канатный, 43а.

Спорт как преимущество

— Меня зовут Руслан. У меня брат в следующем году оканчивает школу и думает о службе, возможно, в Росгвардии. При поступлении в высшие военные учебные заведения системы учитываются спортивные разряды, достижения в учебе, знание иностранных языков? Является ли это каким-то преимуществом или нет?

— Руслан, хорошо, что ваш брат принял решение обучаться в военных институтах Росгвардии и в дальнейшем проходить службу в войсках национальной гвардии. Согласно Положениям о военных институтах Росгвардии, при поступлении в них учитываются достижения в олимпиадах школьников по предметам, спортивные достижения, свободное владение иностранными языками. Кроме того, преимущественным правом для поступления пользуются дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей; дети, имеющие одного родителя – инвалида 1-й группы, а также лица проходящие военную службу по контракту.

Когда на пенсию

— Я — Елена. Подруга говорит, что в Росгвардии служить выгодно, потому что оттуда рано уходят на пенсию? Правда ли это? В каком возрасте сотрудники выходят на заслуженный отдых? И куда устраиваются работать росгвардейцы-пенсионеры?

— Изначально ставить себе цель выгодно уйти со службы – это неправильно. Что же касается ухода сотрудников (военнослужащих) Росгвардии на пенсию, то этот срок определен для женщин – 45 лет, для мужчин в зависимости от занимаемой должности – от 50 до 60 лет. После выхода на заслуженный отдых и прекращения действия контракта о службе вы имеете право обратиться в любые организации для дальнейшего трудоустройства.