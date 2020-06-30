Библиоканикулы в Барнауле пройдут в онлайн-формате

Вот уже который год с наступлением лета в Барнауле стартуют «Biblio-каникулы» – масштабная библиотечная акция, рассчитанная на школьников. В этом году в связи с пандемией библиотеки приглашают посетить их странички в соцсетях, где в течение каникул планируется выкладывать конкурсы, викторины, мастер-классы, презентации книг и познавательных программ.

Эта библиотечная акция проходит в нашем городе шестой год подряд. Обычно в этом просветительском проекте принимают участие все филиалы, входящие в Централизованную библиотечную систему. Теперь же, для того чтобы лето проходило с пользой, учреждения предлагают юным читателям переместиться в Сеть.

Так, центральная библиотека им. Н.М. Ядринцева 2 июля проведет час здоровья в режиме онлайн «Здоровым быть здорово!», 3 июля в библиотечных аккаунтах будет представлена виртуальная творческая мастерская «Стильные штучки в технике печворк», а 6 июля здесь же можно стать свидетелем кулинарного шоу «Маленький шеff». Посмотреть один из новых проектов, «Громкие чтения по школьной программе», можно будет 7 и 9 июля, когда прямо в Сети будут читать произведение известной детской писательницы Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки» и повесть Э. Сетона-Томпсона «Королевская Аналостанка». Будет работать в соцсетях 8 июля и виртуальная творческая мастерская «Книжкины подружки: изготовление закладок для книг».

Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского предлагает в рамках «Biblio-каникул» увидеть 6 июля виртуальную книжную выставку «Летняя карусель» и посетить онлайн-мастер-класс по пластилинографии, а 7 июля стать свидетелем летних онлайн-чтений «Лето книжного цвета» и мастер-класса по изготовлению поделок из прищепок.

На страницах библиотеки № 30 пройдет 1 июля библиозаниматика «Самые загадочные явления природы», а 2 июля театрализованные громкие чтения книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Стать участником игры-викторины «По следам барона Мюнхгаузена» можно 3 июля, а 6 июля посетить видеочас «Нет друга – ищи, а нашел – береги!» с показом кукольного спектакля «Ох уж этот зайка!». 7 июля здесь пройдет краеведческий круиз «Легенды родного Алтая», 8 июля – мастер-класс «Ромашковое настроение».

Библиотека № 1 предлагает юным читателям 6 июля посетить онлайн-мастер-класс «Изготовление книжки-малышки», 7 июля принять участие в онлайн-чтениях книги Сюзанны Бялковской «Если в лесу сидеть тихо-тихо».

В проекте «Biblio-каникулы онлайн» принимают участие 10 учреждений Централизованной библиотечной системы города Барнаула.