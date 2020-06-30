26 июня состоялось первое пленарное заседание Совета женщин четвертого созыва при главе города Барнаула

Члены Совета женщин избрали руководство организации. Председателем Совета в третий раз стала Валентина Косинова, заместителем председателя – Лариса Воронцова, секретарем – Ксения Янчевская.

Вновь избранный председатель поблагодарила за оказанное доверие:

— Это дорогого стоит, потому что за тобой стоят не только 25 человек в Совете, а все наше женское сообщество.

Валентина Косинова отметила, что в Совет пришло много молодежи и есть на кого положиться. Поступает много интересных инициатив. Совет женщин всегда принимал активное участие в жизни города. А в последнее время ему пришлось подкорректировать план работы с поправкой на коронавирус. В частности, члены Совета одними из первых пришли на помощь тем семьям, которые оказались в трудном положении из-за коронавируса.

— В первые дни мы почувствовали, что многодетные семьи находятся в трудном положении, – говорит Валентина Косинова. – Мы анализировали ситуацию в семьях, потерявших свой бизнес, и пришли на помощь одними из первых. Большое спасибо всем, кто откликнулся: финансово, продуктами, тем, кто развозил помощь нуждающимся.

Глава города Вячеслав Франк поздравил членов Совета с избранием в четвертый состав и поблагодарил за проделанную работу, отметив, что Совет женщин никогда не остается в стороне от важных событий в жизни города. Особенно заметно это проявилось во время распространения коронавирусной инфекции.

— Вы принимали участие в общественном контроле за ходом санитарной обработки мест общественного пользования в многоквартирных домах, – сказал глава города. – Отдельных слов благодарности заслуживает ваша работа по оказанию помощи многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период пандемии. Помощь в виде продуктовых наборов от Совета женщин получили 202 ребенка из 40 семей.

Также Вячеслав Франк проинформировал об общем положении дел в городе, заверив, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, все намеченные программы продолжат реализовываться.

Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев проинформировал членов Совета женщин об особенностях подготовки и проведения нынешнего голосования.

С учетом сложной эпидобстановки ЦИК России расширил его формы. В частности, предусмотрено голосование до дня голосования – с 25 по 30 июня включительно — на избирательном участке или по месту жительства. А также так называемое дворовое голосование – на придомовых территориях.

Голосование по присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» также пройдет с 25 июня по 1 июля в том же режиме работы, что и у избирательных комиссий. Счетные участки для них разместятся в одних зданиях с участковыми избирательными комиссиями.

Вячеслав Франк: «Всем вам огромное спасибо за ту работу, которую вы делали и будете делать. Вы действительно одни из первых, кто откликнулся на просьбы о помощи при распространении коронавирусной инфекции».