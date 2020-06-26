Zivert (12+)

Когда: 11 ноября.

Где: Титов-Арена.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1800 — 3500.

Юлия Zivert – новая звезда отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное издательство». Молодая, яркая, смелая, эта девушка стремительно изменила жизнь, посвятив себя музыке, и вместе с тем завоевала любовь тысяч поклонников. Популярность пришла к Zivert после выхода дебютного мини-альбома, получившего лаконичное и жизнеутверждающие название «Сияй». Свежий сингл «Life» бесповоротно укрепил позиции певицы в лидерах чартов. Песня моментально нашла отклик в сердцах людей, получила ротации на ведущих радиостанция страны, заняла первое место в iTunes, Apple Music, «Яндекс.Музыка», «Deezer» и «ВКонтакте». На протяжении шести месяцев трек занимает первую строчку российского топ-Shazam и 30 место мирового чарта Shazam.

«Прорыв года» по версии международной музыкальной премии BraVo, «Glam_promusic» журнала Glamour, «Мощный старт» по версии RU TV, Выбор Cosmopolitan, «Прорыв года» по версии МУЗ-ТВ – для искрометной и талантливой Zivert это только начало. Впереди новые победы, новая музыка и концерт в нашем городе.