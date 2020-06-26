Загородные лагеря готовятся к летнему сезону

22 июня состоялась приемка детского загородного оздоровительного лагеря «Медвежонок». Комиссия проверила пожарную сигнализацию, пищеблок, медпункт, бассейн, спальные корпуса и игровые комнаты.

Готовность № 1

Подготовку территорий и жилых корпусов к летнему сезону сотрудники центра «Каникулы» вели весь весенне-летний период. Власти региона ориентировочно называют датой заезда первого сезона детей в лагеря 1 июля, а это значит – пришло время проверить готовность учреждений к приему детей.

— Члены комиссии уже побывали в лагере «Соснячок», нареканий не возникло, там все готово к проведению первой смены, сейчас специалисты проведут проверку в «Медвежонке», – поясняет Денис Краснов, исполняющий обязанности директора центра «Каникулы». – На сегодняшний день планируется открытие всех семи загородных лагерей нашего центра, это «Медвежонок», «Соснячок», «Спутник-2», «Маяк», «Парус», «Звездный» и «Дружных». Отмечу, что ежегодно в лагерях ведется косметический и по необходимости капитальный ремонт. Мы меняем кровли, устанавливаем теплые санитарные блоки, обновляем пищеблоки, мебель в корпусах, постельное белье.

В этом году в каждом учреждении проведены дополнительные мероприятия по выполнению требований Роспотребнадзора: приобретены дозаторы, рециркуляторы, средства индивидуальной защиты для сотрудников. В каждом корпусе установлены дезинфицирующие средства для рук. Также для детей подготовлены памятки по безопасности, размещенные на стендах. Напомним, из-за коронавируса смены для ребятишек будут сокращены до 14 дней, а сами лагеря будут заполнены только наполовину от полной мощности.

— Особые требования предъявляются и к персоналу, – дополняет Денис Краснов. – Все сотрудники будут работать 14 дней, не покидая территорию лагеря. Перед заездом они пройдут дополнительные тесты на COVID-19. Дети проходить такой тест не будут, но при получении стандартной справки о здоровье в поликлинике у них обязательно спросят, не имели ли они контакт с заболевшим коронавирусом за последние две недели.

Будет интересно

«Медвежонок» находится в Первомайском районе вблизи поселка Казачьего. Вокруг вековые сосны и чистый воздух. Начальник лагеря Анна Овчарова, встречая гостей, рассказывает о том, что успели сделать на территории:

— У нас появились теплые туалетные комнаты, провели горячую воду. Сделали косметический ремонт в клубе, обновили летнюю эстраду, в жилых корпусах начали менять деревянные окна на пластиковые.

В течение одной смены здесь готовы принять порядка 100 детей. Чтобы отдохнуть смогло как можно больше ребят, решено провести четыре сезона с 1 июля по 31 августа.

Сотрудники ГИМС начали проверку с бассейна: спасжилеты, наглядная агитация, спасательные круги – все должно быть на своем месте. Специалист пожнадзора внимательно осмотрел пожарные краны, огнетушители и испытал в работе тревожную кнопку.

— Сигнал идет на пульт в пожарную часть без промедления, все работает, – прокомментировал свои действия старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы пожарной части № 8 Олег Бажанов. – Здесь будут находиться дети, поэтому вопросы безопасности под особым контролем.

— Мы всегда серьезно готовились к встрече детей, – подчеркивает Анна Овчарова. – И этот сезон не стал исключением. Закупили обеззараживатели воздуха, которые будут включаться в каждом корпусе. Есть антисептики и индивидуальные средства защиты, хочу успокоить родителей, дети будут находиться в лагере без масок. Медицинский блок полностью оснащен лекарствами и антисептическими средствами для обработки.

Изменения коснулись и столовой, в которой столы пришлось отдалить на необходимое расстояние. Скорректировали и программу, под запрет попали общие дискотеки в клубе, поэтому в лагере решили, что теперь мероприятия будут проходить на свежем воздухе, конечно же, с соблюдением рекомендованной дистанции. Старшая вожатая лагеря Лидия Райфикешт весной успела побывать в лагере «Артек» на специализированной смене для вожатых и оттуда привезла много разных наработок.

— Этим летом мы предложим ребятам необычную программу soft skills, что означает «гибкие навыки», – рассказывает Лидия. – Первая смена будет посвящена театральному искусству, каждый отряд приготовит свой спектакль, который покажет в конце смены. Конечно же, мы уделим внимание и спортивному направлению, и военно-патриотическому. Одним словом, подросткам скучать не придется!

Тревога родителей по поводу запрета на посещение ребятишек в лагере объяснима, но в «Медвежонке» и этот нюанс учли.

— Мы будем выставлять подробные фото и видеотчеты в родительских чатах, чтобы каждый смог увидеть своего ребенка, убедиться, что с ним все в порядке, – говорит Лидия. – Кроме того, мы будем держать с родителями связь, будем отвечать на все их вопросы.

У комиссии вопросов по подготовке лагеря не возникло – «Медвежонок» приемку прошел успешно.

Информацию по свободным путевкам и другим вопросам можно получить в центре «Каникулы» по телефону 50-05-97 или на сайте 22kanikuli.ru.