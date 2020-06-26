Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны

Во вторник, 23 июня, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в ходе которого подвел основные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией в стране за последние три месяца и анонсировал изменения в ряде программ поддержки населения и предпринимателей.

Социальная политика

Семьи, в которых есть дети, получат дополнительную выплату в размере 10 тыс. руб. Коснется она детей с рождения до 16 лет. В Пенсионном фонде уже на следующий день после выступления президента дали разъяснение по получению новой выплаты:

— Ее особенностью является беззаявительный характер оформления, – подчеркнули в пресс-службе ОПФР по Алтайскому краю. – Пенсионный фонд перечислит средства за июль на основе решений о предоставлении выплат семьям с детьми до 3 лет и с 3 до 16 лет, принятых ранее. Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. руб. после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. руб. предоставляется семье без какого-либо заявления.

Кроме того, на июль и август продляются доплаты медицинским работникам.

— Борьба с пандемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август, – отметил Владимир Путин в своем выступлении.

Расширяется новая программа льготной ипотеки – и это замечательная новость для тех, кто думает о покупке жилья на выгодных условиях. Напомним, 16 апреля президент анонсировал старт новой программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% на весь срок. Кредитный лимит на покупку жилья в регионах, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, был ограничен 3 млн руб. Сейчас предложено распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в столичных агломерациях – до 12 млн руб. Добавим, что, несмотря на предложенную президентом ставку 6,5% годовых, банки идут на еще большее снижение, предлагая жилищный кредит чуть ли не под 5%.

Налоговая политика

Владимир Путин поручил правительству выделить еще 100 млрд руб. к ранее профинансированной программе льготных кредитов для предприятий под 2% ввиду ее высокой востребованности. Президент подчеркнул, что льготные кредиты по ставке 2% для пострадавших отраслей будут доступны тремя равными частями в июне, июле и августе. После этого при условии сохранения численности сотрудников долг будет полностью списан. Программа кредитов по сниженной ставке начала действовать с 1 июня. Ею могут пользоваться все предприятия в отраслях, пострадавших от коронавирусной инфекции, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Срок и размер кредитов – шесть месяцев из расчета одного МРОТа на сотрудника по льготной ставке, а срок погашения –1 апреля 2021 года.

Также с 1 января 2021 года изменится ставка налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Ставкой, которая повысится с нынешних 13 до 15%, будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает установленный лимит. Ожидается, что от повышения НДФЛ бюджет пополнится на 60 млрд руб. Эти деньги будут направляться на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций детям с тяжелыми редкими заболеваниями.

— Это действительно очень нужное и своевременное решение, – отметила председатель Алтайского отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова. – Многие дети, особенно в период коронавирусной инфекции, нуждаются в дополнительной медикаментозной поддержке и проведении реабилитационных мероприятий.

В Алтайском крае 30 детей с редкими заболеваниями. Лечение каждого из них ежегодно обходится в 40 млн руб. При это ни в одну государственную программу они не попадают. Потому переоценить значимость принятого президентом решения сложно.

Глава государства предложил по всей стране ввести режим самозанятых с 1 июля 2020 года. Такой режим, напомним, действует в 23 субъектах РФ, а с 1 июля к ним присоединится Алтайский край (соответствующий закон был принят депутатами АКЗС на 43-й сессии, состоявшейся 30 апреля 2020 года). Если раньше зарегистрироваться в качестве самозанятого можно было только с 18 лет, то с 1 июля стать предпринимателями смогут 16-летние подростки.