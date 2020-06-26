Признайся честно: чем опасны ложные доносы

В последние годы органами полиции регистрируется довольно много ложных доносов о совершении преступлений. Многие не осознают, что нельзя просто потерять вещь, а потом сообщить в полицию о краже или грабеже и спокойно дожидаться, пока пропажу найдут и вернут тебе. На самом деле ложный донос – это преступление и за него придется отвечать перед законом.

Пропавший телефон

Как показывает практика, чаще всего человек теряет сотовый телефон, а потом сообщает в полицию, что гаджет похитили. Однажды в марте житель Барнаула Николай (все имена изменены) где-то выронил свой дорогой смартфон Honor. Потеря сильно расстроила хозяина, и он поделился своим несчастьем с сестрой Вероникой.

Та предложила написать заявление в полицию. Брат отказался, но находчивая женщина все-таки решила использовать возможности сотрудников правопорядка для поисков. Обратившись в районный отдел, Вероника рассказала целую криминальную историю: будто на улице на нее напал незнакомый мужчина, отобрал мобильник и убежал.

Но когда сотрудники начали выяснять у женщины подробности, она не смогла ни четко назвать место, где на нее якобы напали, ни рассказать об обстоятельствах происшествия или приметах преступника. А когда полиция опросила брата женщины, он сам удивился фантазии своей сестры и рассказал, что телефон принадлежал ему и он его просто потерял. Пришлось Веронике сознаться в своей выдумке. Прокуратура Ленинского района направила в суд дело о ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Суд предписал женщине выплатить штраф 5 тыс. руб.

Сам себе угонщик

Другие горожане с помощью ложного доноса пытаются избежать ответственности за преступление. Однажды ноябрьским вечером житель Барнаула Валерий решил прокатиться по улицам города несмотря на то, что он был лишен водительских прав. Это не остановило решительного горожанина. К несчастью для Валерия, на Павловском тракте он столкнулся с другим автомобилем. Отвечать за ДТП ему совсем не хотелось, поэтому мужчина уехал с места происшествия, пока не прибыли сотрудники ГАИ. Покрутившись по округе, он бросил автомобиль в безлюдном переулке в частном секторе, на обочине дороги, а сам быстренько вернулся домой.

Через пару дней Валерий отправился в отдел полиции по Ленинскому району и написал заявление об угоне машины. Мужчина придумал подробную историю, как оставил автомобиль на парковке, а потом обнаружил, что он оттуда пропал. Машину сотрудники разыскали быстро. Правда, на ней не было следов взлома. Когда дознаватели стали расспрашивать Валерия о подробностях, он испугался и признался, что написал заявление о преступлении, которого на самом деле не было. Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении Валерия о заведомо ложном доносе. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.

Бывший ни при чем

Причиной для обращения в полицию горожанки Марины стала злость на ее бывшего сожителя Антона. Они долго прожили вместе в гражданском браке, но в какой-то момент сильно разругались и разбежались. На прощание мужчина забрал у нее мобильник, который когда-то купил для нее.

Из-за обиды разгневанная женщина на эмоциях отправилась в полицию, чтобы обвинить своего бывшего в краже телефона. Однако, уже находясь в отделе, она поняла, что сделать этого не удастся, поскольку телефон и так принадлежит Антону, и украсть его у самого себя он не смог бы при всем желании. Но к тому времени идти на попятную было поздно – Марина уже сообщила о преступлении, с ней поговорил дежурный.

Чтобы как-то оправдать факт обращения в правоохранительные органы, девушка на ходу придумала историю, что якобы на улице рядом с баром на нее напал незнакомый мужчина, ударил ее по лицу и отобрал сотовый телефон. Но когда следственно-оперативная группа выехала к бару, Марина заметно занервничала, путалась в показаниях при описании нападения. Сотрудники решили побеседовать с ее сожителем. Так ложь раскрылась. Разумеется, в отношении Марины тоже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Приговор по этому делу пока не вынесли, поскольку сейчас женщина скрывается от правосудия.

Донос с последствиями

— Хотя ложный донос считается преступлением небольшой тяжести, последствия довольно серьезные, – говорит помощник прокурора Ленинского района Анфиса Черкашина. – В качестве наказания ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает штраф до 120 тыс. руб. или обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Конечно, за преступление, совершенное в первый раз, никто не отправит в колонию. Скорей всего наказанием послужит штраф. Тем не менее, у гражданина в любом случае появится судимость, которая будет погашаться в течение трех лет после отбытия наказания. Это может создать проблемы с трудоустройством на некоторые должности. А при повторном совершении преступления можно получить уже более серьезное наказание, связанное с лишением свободы.

Анфиса Черкашина: «Если ты потерял вещь сам, то тут виновата только твоя собственная невнимательность. И в этом случае сотрудники полиции не обязаны ее искать, возбуждать уголовное дело, проводить обыски, изъятия. Если кто-то найдет телефон и сообщит об этом, то хорошо. Но нельзя прикрывать собственную безалаберность преступлением, отвлекать на ложные сообщения силы и средства служб, которые должны помогать людям, реально нуждающимся в помощи».

Информацию предоставила помощник прокурора Ленинского района Анфиса Черкашина.