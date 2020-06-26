На территории завода механических прессов торжественно открыта Аллея Трудовой Славы

Со вчерашнего дня и до 1 июля включительно в Барнауле идет голосование за присвоение краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Завод механических прессов одно из тех эвакуированных с европейской части страны в Барнаул производств, где в кратчайшие сроки в чистом поле наладили выпуск продукции для нужд фронта, для Победы, проявив настоящий трудовой героизм.

Гранитный камень с мемориальной доской установлен на том самом месте, где летом 1941 года выгружались первые станки и оборудование морем и по железной дороге вывезенные из Одессы. Не было электричества, пользовались маленькими генераторами. Настоящий свет на заводе появился только в 1943 году, когда сумели восстановить локомобили для выработки электричества в полевых условиях. Но уже 7 октября 1941 года завод начал выпускать продукцию. За годы войны заводчане изготовили более 1700 механических прессов, наладили выпуск минометов. Макет ротного миномета РМ-40, сотни которых били по фашистам на фронтах Великой Отечественной, сегодня хранится в музее завода. Поставляли для танковых заводов и фронта запасные части для танков (элементы корпуса, гусениц). А после 12-часовой трудовой смены рабочие копали землянки в районе Осипенко – жить было негде. В военные годы там вырос настоящий поселок эвакуированных одесситов. И сейчас в память о тех временах в Барнауле сохранилась улица Кирсараевская.

Одним из почетных гостей на открытии стал Фёдор Мухопад, ветеран предприятия, отдавший производству более 60 лет. Фёдор Егорович пришел на завод 16-летним мальчишкой в 1943 году. Работал слесарем, а затем токарем. Единственным перерывом в его работе было время, когда он как специалист высочайшего класса на несколько лет был откомандирован на один из заводов специального назначения, занимавшихся атомной энергетикой. Именно ветеран завода Фёдор Мухопад, директор предприятия Сергей Ферапонтов и министр промышленности и энергетики Правительства региона Вячеслав Химочка торжественно разрезали красную ленту на Аллее Трудовой Славы.

Вячеслав Химочка от имени Правительства Алтайского края и Губернатора Виктора Томенко поздравил коллектив завода:

— В Алтайский край, в Барнаул, Бийск и Рубцовск, в годы войны были эвакуированы десятки промышленных предприятий, которые в считаные недели и месяцы разворачивали здесь производство и делали все, чтобы Победа была ближе и ближе. Хорошо, что вы на заводе открываете этот мемориал. Я искренне убежден, что он будет еще многим и многим поколениям напоминать о тех великих заслугах, которые ваши коллеги, ваши отцы и деды внесли в дело Победы. Хочу сказать слова огромной благодарности всему коллективу за то, что вы сохраняете память и приумножаете славу своего предприятия.

Во время открытия аллеи заводчане решили всем коллективом проголосовать за присвоение Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести».