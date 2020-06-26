На территории школы № 126 заложили капсулу времени

Через 79 лет после начала Великой Отечественной войны, 22 июня на Аллее Памяти, в Ленинском районе заложили в землю капсулу с письмом. Ее вскроют через 25 лет, к 100-летию со Дня Победы, чтобы будущие школьники прочли послания нынешних юнармейцев, ветеранских организаций.

Все вместе

Строгая форменная одежда представителей Алтайского войскового казачьего округа, замершие в почетном карауле юнармейцы, родственники тех, чьи имена стали гордостью Ленинского района, большая металлическая капсула на столе, в которую вложены три послания для потомков – в День памяти и скорби ленинцы вспомнили тех, кого рядом с нами уже нет.

— 79 лет назад самый длинный день в году изменил историю всего мира, – обратился к собравшимся глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин. – Мы склоняем голову перед подвигом воинов-победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Перед трудовым подвигом тех, кто помогал ковать Победу в тылу и поднимал нашу страну из руин и пепла войны. Общая задача сегодня – сделать все, чтобы память о подвиге народа жила в наших сердцах и сердцах наших потомков.

Вдохновителем проекта «Аллея Памяти» выступило Алтайское краевое общественное экологическое движение «Оранжевый патруль». С 2015 года шефство над комплексом, который ежегодно пополняется новыми элементами, взял на себя Ленинский отряд народной дружины.

— Выбирая площадку для закладки Аллеи, мы приняли во внимание несколько фактов, – отметил руководитель районного отряда дружины Азер Алиев. — Она расположена в самом сердце Ленинского района, на улице Героя Советского Союза Алексея Юрина в сквере имени Олега Суртаева. Создавалась Аллея общими усилиями предприятий района, школьников, ветеранских организаций, депутатского корпуса АКЗС и БГД, руководства школы № 126. Наши прадеды ковали Победу вместе, на фронте и в тылу, и мы, современники, также все вместе храним память об их подвиге.

Первым этапом комплекса стало создание малой архитектурной формы, изображающей Книгу Памяти Алтайского края, цифры «1941-1945 гг.» выложены на плитке двух цветов, как на Мамаевом кургане. Еще через год появилась малая архитектурная форма в виде Вечного огня скульптора Николая Кривошеева. И в 2018 году было установлено Дерево Памяти, на котором размещены таблички с именами жителей Ленинского района, воевавших в годы войны и трудившихся в тылу, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда.

Спасибо, что помните

Главными героями торжественного мероприятия стали родственники тех, чьи имена 22 июня появились на Дереве Памяти. Сестра Эдуарда Гуговича Дерьяна прошла ужасы концлагеря. На акцию взяла с собой племянницу, чтобы прикрепить табличку с фамилией брата, который всю трудовую жизнь проработал на заводе механических прессов.

— Нас угнали из Одессы в марте 1943 года, всю семью, – поделилась воспоминаниями Розалия Гуговна. – На машинах привезли в порт, на баржу мы поднимались, пройдя через строй фашистов с собаками. Ступени у трапа обледенели, и когда маму толкнули прикладом в спину, чтобы не задерживалась, она выпустила мою руку, я и полетела в воду. Выловили меня багром, как кутенка, за шкирку, переодеться было не во что, не замерзла потому, что стояли люди плотно и грели меня своими телами. Целый год мы вместе со всеми прожили в вагоне для перевозки скота, который поехал из Болгарии в Румынию, Чехословакию, Венгрию. Взрослых периодически выгоняли из вагона в очередном тупике, они строили стены для заводов, а мы сидели в вагоне, глядя на мир через крохотную щелку в двери. Сколько умерло за это время, даже сосчитать не могу. В 1944 году эшелон пригнали в Австрию, в концлагерь рядом с городом Брукк-ан-дер-Мур, взрослых гоняли на работу, мы сидели в бараке, бомбили в то время уже нещадно. Я очень боялась умереть от бомбы наших летчиков. Но именно от летчика 8 мая 1945 года узнала, что войне конец. Наш самолет подбили и он сел на территории концлагеря. Выглянув из барака, охрану мы не увидели и помчались смотреть. А там наш летчик с табельным оружием в руках, увидел нас, детей, и закричал, что Берлин взяли штурмом.

Сын участника Великой Отечественной войны Павел Комлев благодарен инициатором акции за оказанную его отцу честь.

— Николай Павлович прошел всю войну, начиная с Заполярья и закончив штурмом Кёнигсберга, – отметил Павел Николаевич. – Воевал в пехоте, но большую часть служил шифровальщиком в штабе. Боевых медалей и орденов – полная грудь, но о войне говорить не только не любил, избегал любых расспросов. Они с мамой прожили долгую и счастливую жизнь, заложив в нас с братом все, что было присуще советским людям: патриотизм, верность слову, чувство ответственности.

Преемники

От юнармейцев школы слово взял командир отряда Роман Широков.

— 22 июня – особая дата для нашей страны и народа, – сказал школьник. – Мы одолели сильнейшего врага благодаря единству и бесконечной любви к своей Родине. И наш священный долг перед победителями – помнить о подвиге ветеранов. Памятники о Великой Отечественной войне – это не просто дань уважения, это напоминание о том, как хрупок наш мир. И мы готовы его хранить, приняв эстафету у победителей.

Депутат БГД Александр Лисицын не застал в живых своих воевавших прадедов, но считает своим долгом участвовать во всех патриотических мероприятиях в округе.

— Со школой № 126 я давно поддерживаю партнерские отношения и помогаю всем, чем могу, – отметил Александр Викторович. – Ради памяти павших и для детей, нашего будущего, создана эта аллея, для них мы сегодня живем и работаем так, чтобы они могли нами гордиться.

22 июня на Дерево Памяти, установленное в сквере в 2018 году, прикрепили 75 именных табличек ленинцев, защищавших страну в годы войны, работавших в тылу, прошедших ад концлагерей и выживших в блокадном Ленинграде.