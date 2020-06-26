На территории школы № 126 заложили капсулу времени

Через 79 лет после начала Великой Отечественной войны, 22 июня на Аллее Памяти, в Ленинском районе заложили в землю капсулу с письмом. Ее вскроют через 25 лет, к 100-летию со Дня Победы, чтобы будущие школьники прочли послания нынешних юнармейцев, ветеранских организаций.
Капсулу с письмом в будущее вскроют через 25 лет.Фото Светланы Гладышевой
Строгая форменная одежда представителей Алтайского войскового казачьего округа, замершие в почетном карауле юнармейцы, родственники тех, чьи имена стали гордостью Ленинского района, большая металлическая капсула на столе, в которую вложены три послания для потомков – в День памяти и скорби ленинцы вспомнили тех, кого рядом с нами уже нет.
— 79 лет назад самый длинный день в году изменил историю всего мира, – обратился к собравшимся глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин. – Мы склоняем голову перед подвигом воинов-победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Перед трудовым подвигом тех, кто помогал ковать Победу в тылу и поднимал нашу страну из руин и пепла войны. Общая задача сегодня – сделать все, чтобы память о подвиге народа жила в наших сердцах и сердцах наших потомков.
Вдохновителем проекта «Аллея Памяти» выступило Алтайское краевое общественное экологическое движение «Оранжевый патруль». С 2015 года шефство над комплексом, который ежегодно пополняется новыми элементами, взял на себя Ленинский отряд народной дружины.
— Выбирая площадку для закладки Аллеи, мы приняли во внимание несколько фактов, – отметил руководитель районного отряда дружины Азер Алиев. — Она расположена в самом сердце Ленинского района, на улице Героя Советского Союза Алексея Юрина в сквере имени Олега Суртаева. Создавалась Аллея общими усилиями предприятий района, школьников, ветеранских организаций, депутатского корпуса АКЗС и БГД, руководства школы № 126. Наши прадеды ковали Победу вместе, на фронте и в тылу, и мы, современники, также все вместе храним память об их подвиге.
Первым этапом комплекса стало создание малой архитектурной формы, изображающей Книгу Памяти Алтайского края, цифры «1941-1945 гг.» выложены на плитке двух цветов, как на Мамаевом кургане. Еще через год появилась малая архитектурная форма в виде Вечного огня скульптора Николая Кривошеева. И в 2018 году было установлено Дерево Памяти, на котором размещены таблички с именами жителей Ленинского района, воевавших в годы войны и трудившихся в тылу, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда.
Главными героями торжественного мероприятия стали родственники тех, чьи имена 22 июня появились на Дереве Памяти. Сестра Эдуарда Гуговича Дерьяна прошла ужасы концлагеря. На акцию взяла с собой племянницу, чтобы прикрепить табличку с фамилией брата, который всю трудовую жизнь проработал на заводе механических прессов.
— Нас угнали из Одессы в марте 1943 года, всю семью, – поделилась воспоминаниями Розалия Гуговна. – На машинах привезли в порт, на баржу мы поднимались, пройдя через строй фашистов с собаками. Ступени у трапа обледенели, и когда маму толкнули прикладом в спину, чтобы не задерживалась, она выпустила мою руку, я и полетела в воду. Выловили меня багром, как кутенка, за шкирку, переодеться было не во что, не замерзла потому, что стояли люди плотно и грели меня своими телами. Целый год мы вместе со всеми прожили в вагоне для перевозки скота, который поехал из Болгарии в Румынию, Чехословакию, Венгрию. Взрослых периодически выгоняли из вагона в очередном тупике, они строили стены для заводов, а мы сидели в вагоне, глядя на мир через крохотную щелку в двери. Сколько умерло за это время, даже сосчитать не могу. В 1944 году эшелон пригнали в Австрию, в концлагерь рядом с городом Брукк-ан-дер-Мур, взрослых гоняли на работу, мы сидели в бараке, бомбили в то время уже нещадно. Я очень боялась умереть от бомбы наших летчиков. Но именно от летчика 8 мая 1945 года узнала, что войне конец. Наш самолет подбили и он сел на территории концлагеря. Выглянув из барака, охрану мы не увидели и помчались смотреть. А там наш летчик с табельным оружием в руках, увидел нас, детей, и закричал, что Берлин взяли штурмом.
Сын участника Великой Отечественной войны Павел Комлев благодарен инициатором акции за оказанную его отцу честь.
— Николай Павлович прошел всю войну, начиная с Заполярья и закончив штурмом Кёнигсберга, – отметил Павел Николаевич. – Воевал в пехоте, но большую часть служил шифровальщиком в штабе. Боевых медалей и орденов – полная грудь, но о войне говорить не только не любил, избегал любых расспросов. Они с мамой прожили долгую и счастливую жизнь, заложив в нас с братом все, что было присуще советским людям: патриотизм, верность слову, чувство ответственности.
От юнармейцев школы слово взял командир отряда Роман Широков.
— 22 июня – особая дата для нашей страны и народа, – сказал школьник. – Мы одолели сильнейшего врага благодаря единству и бесконечной любви к своей Родине. И наш священный долг перед победителями – помнить о подвиге ветеранов. Памятники о Великой Отечественной войне – это не просто дань уважения, это напоминание о том, как хрупок наш мир. И мы готовы его хранить, приняв эстафету у победителей.
Депутат БГД Александр Лисицын не застал в живых своих воевавших прадедов, но считает своим долгом участвовать во всех патриотических мероприятиях в округе.
— Со школой № 126 я давно поддерживаю партнерские отношения и помогаю всем, чем могу, – отметил Александр Викторович. – Ради памяти павших и для детей, нашего будущего, создана эта аллея, для них мы сегодня живем и работаем так, чтобы они могли нами гордиться.
22 июня на Дерево Памяти, установленное в сквере в 2018 году, прикрепили 75 именных табличек ленинцев, защищавших страну в годы войны, работавших в тылу, прошедших ад концлагерей и выживших в блокадном Ленинграде.