На Ленинградской аллее прошла выставка о современных ветеранах боевых действий

На Ленинградской аллее можно было увидеть всероссийский фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» «Герои, какими их не видел никто». Снимки современных ветеранов боевых действий показывают, какими могут быть настоящие герои.

В Барнауле фотопроект проходит при поддержке комитета по делам молодежи администрации города.

— Мы хотим привлечь внимание общества к героям нашего времени, – говорит Николай Савинский, председатель Молодежного парламента Барнаула. – Всероссийский фотопроект существует уже три года, и все это время Барнаул принимает в нем участие.

В Год памяти и славы эта фотовыставка обращает внимание на преемственность поколений: ведь герои, глядящие со снимков, это дети и внуки тех, кто одержал Победу в 1945-м.

— Через представление современных ветеранов боевых действий благотворительный фонд «Память поколений» стремится показать, что в современном мире есть место подвигу и что молодые участники вооруженных конфликтов, как и герои Великой Отечественной войны, обладают несгибаемой силой духа. Полученные травмы и ранения не становятся препятствием на пути к цели: эти люди занимаются спортом, общественной работой, учат подрастающее поколение, поясняет Николай Савинский.

Шесть стендов, 11 героев. Все побывали в горячих точках, многие вышли из них с тяжелыми ранениями.

Юрий Князев перевозил взрывоопасные грузы по территории Афганистана. Однажды машину обстреляли боевики, сам Юрий Николаевич подорвался на мине и получил осколок в позвоночник. Сейчас он поддерживает других ветеранов, инвалидов и членов их семей. Владимир Абросимов много путешествует, занимается настольным теннисом, дайвингом, греблей на байдарках, прыжками с парашютом – и все это на протезе. Правую ногу он потерял на Северном Кавказе в 2004 году. На тех же территориях, но четырьмя годами ранее побывал и другой участник фотопроекта – Эрнст Граф. Во время выполнения боевой задачи разведгруппа из 12 человек оказалась в засаде, и двое суток солдаты держали оборону. Бой завершили дорогой ценой: в живых остались только четверо, среди них – Эрнст Евгеньевич. В настоящее время он работает преподавателем в специальной воспитательной школе.

Медали «За отвагу», «Золотая Звезда», «За воинскую доблесть», «За отличие в охране общественного порядка», орден Мужества – помимо наград и подвигов, у этих людей удивительно насыщенная жизнь, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться. Фёдор Ризничук всю жизнь мечтал стать военным, по контракту поехал в Таджикистан, но во время учений получил травму, которая привела к удалению части спинного мозга. В 23 года Фёдор оказался в инвалидной коляске. Мечту не бросил. И сегодня он работает в МЧС России по Тверской области. Увлекается парашютным спортом, парагреблей, танцами, легкой атлетикой.

— Мы планируем показывать эту экспозицию к дням воинской славы, Дню защитника Отечества, праздникам отдельных родов войск, – уточняет Николай Савинский. – Это те дни, когда вся страна проникается духом патриотизма. Мы хотим продолжать фотовыставки о героях России, потому что очень важно помнить не только тех наших земляков, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, но и тех, кто защищал мирное небо после.

Поскольку выставка передвижная, она не работает на одном месте постоянно. Так, в прошлые годы портреты современных героев и их истории можно было увидеть на городских патриотических мероприятиях, этим летом проект стартовал 22 июня на Ленинградской аллее, повторную экспозицию провели на том же месте 24 июня. Воспользовавшись выходным днем, горожане целыми семьями прогуливались по аллее и заодно знакомились с судьбами героев.