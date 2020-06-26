«Ласка» получила президентский грант на открытие школы для собак

Общественная организация «Ласка» на протяжении 20 лет занимается отловом и устройством в добрые руки бездомных животных. Но чтобы выросшей на улице собаке жилось с человеком счастливо, ей необходимо пройти курс социализации, адаптации и воспитания.

Найти семью

В барнаульском приюте для бездомных животных проживает около 600 собак. Они попадают туда в основном с улиц. Привыкшие жить на воле, человека они воспринимают в лучшем случае как источник пропитания, а зачастую и опасности. Мало такую собаку убрать с улицы, главной заботой волонтеры считают найти ей дом. Но для жизни в семье ее надо подготовить.

— Наша задача переустроить животное максимально хорошо, чтобы и собаке комфортно жилось, и человек был доволен, – поясняет руководитель общественной организации «Ласка» Ольга Титунина. – Поэтому, помимо ухода и кормления, мы давно развиваем кинологическое направление – у нас действует кружок для юных собаководов и кинологический центр. В кружке детей и подростков обучают основам кинологии, учат общаться с собаками из приюта. Слушатель курса может выбрать кураторское животное, выгуливать его, выезжать с ним на конкурсы. Таким образом и собачки получают нужную порцию человеческого внимания, лучше проходят социализацию. В центре кинологии при приюте ведутся занятия для тех, кто только собирается завести питомца. Слушатели данного курса к «Ласке» напрямую не относятся, они могут не заниматься здешними питомцами. Задача курса – сделать из человека ответственного собаковода, чтобы его щенок в перспективе не оказался бездомным.

Центр социализации, адаптации и воспитания приютовских собак «Пора домой», создаваемый по гранту, позволит более системно выстроить эту работу. Авторы проекта надеются, это позволит большему числу животных найти новый дом и уменьшить число возвратов.

— При переустройстве собаки в семью, как правило, рассматриваются два направления. В первом случае животное берут для охраны в частный дом, соответственно, оно должно быть адаптировано к цепному или вольерному содержанию, нормально реагировать на человека, иметь систему разграничения на своих и чужих, – говорит зампредседателя «Ласки», преподаватель центра кинологии при приюте Софья Куликова. – Во втором случае собаку берут в качестве компаньона – для общения, прогулок, занятий спортом, соответственно, она должна быть готова к контактам с хозяином, не бояться чужих людей. Необходимо обучать собак в зависимости от поставленных задач.

Погуляй со мной

Школа для собак должна открыться в течение года. Ее планируют разместить в здании рядом с приютом, помещение выделила администрация города. Средства гранта – 4,5 млн руб. – пойдут на ремонт помещения, обустройство площадки для выгула, закупку специального оборудования и снарядов. В школе будут действовать три секции – выгула, зоокоррекции, дрессировки. Для работы собираются привлечь собственные кадры, студентов и профессиональных кинологов.

— Мы хотим акцентировать внимание на выгуле, – говорит Софья Куликова. – Он всегда был частью нашей работы, волонтеры по мере возможности гуляют с животными, но необходимо сделать это направление более системным, привлечь больше волонтеров, студентов, составить расписание выгула. Для собаки очень важен моцион, в приюте мы физически не можем его всем обеспечить. А меж тем выгул дает собаке больше, чем еда и общение, он дает мир, расширяет кругозор. Есть даже поверье, что собака любит не того хозяина, который кормит, а того, кто гуляет с ней. Пес, который долгое время сидит в вольере или на цепи, теряет интерес к жизни, у него появляются проблемы с социализацией.

Секция зоокоррекции направлена на воспитание собак с проблемами поведения, когда животное боится людей или проявляет агрессию. Это особенно касается щенков-подростков, родившихся у мамы-бездомыша. Их с рождения не кормили с рук, не тискали, они к человеку сами не подойдут и не дадут прикоснуться. Существует система упражнений, позволяющих нивелировать такое поведение.

— Секция дрессуры для желающих тренировать собак на наших площадках – это групповые, любительские занятия спортивно-кинологического досуга, – продолжает Софья. – Для участников данной секции планируем проводить соревнования, чтобы они могли почувствовать свои силы и появившиеся навыки у животного. Признаться честно, есть надежда, что приходящий начинающий кинолог настолько привыкнет к собаке, что ему будет жаль с ней расставаться и он заберет ее к себе домой. Если же это ребенок, то взрослые, увидев его успехи и ответственный подход, разрешат завести питомца.

Кроме того, проект «Пора домой» подразумевает информационную составляющую – популяризацию устройства животных домой. Планируются рекламные модули, реклама в Интернете, создание видеокурса «Я взял собаку из приюта». Видеокурс длиной в несколько минут включает основы содержания собак, расскажет с какими проблемами могут столкнуться новоиспеченные владельцы животных, как с ними справляться. Организаторы надеются возродить выставку беспородных собак «Кубок Барбоса», на которой в том числе представлены воспитанники «Ласки», нашедшие новый дом. По финансовым причинам пришлось приостановить проведение выставок, хотя они пользовались большим успехом у горожан, наглядно показывая, что для дружбы порода не важна.

Приют для животных «Ласка» на протяжении нескольких лет занимается отловом и содержанием безнадзорных животных в Барнауле. Пойманные собаки проходят десятидневный карантин, после чего следует вакцинация и стерилизация. Общая продолжительность нахождения их в приюте 45 дней, после чего неопасных и неагрессивных собак возвращают в естественную среду обитания. Но в первую очередь всем животным стараются найти семью.