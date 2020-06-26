Алтайский край надеется на достойное завершение сельскохозяйственного года

В Алтайском крае подводят итоги посевной кампании. Старт оказался непростым. Практически во всех районах наблюдается недостаток влаги на полях. В связи с этим аграрии региона и краевой Минсельхоз находятся в готовности немедленно принимать даже самые крайние решения.

На прошлой неделе на оперативном совещании Правительства Алтайского края о ситуации в полеводстве Губернатору, Председателю Правительства Алтайского края Виктору Томенко доложил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

По словам Александра Чеботаева, неблагоприятные погодные условия для растениеводства начали складываться еще с осени прошлого года, когда в сравнении со среднемноголетними показателями на трех четвертях площадей пашни запасы влаги в метровом слое почвы были недостаточными. Нормально ситуация складывалась только на северо-западе региона и в Бийско-Чумышской зоне.

— Если говорить о весне этого года, то в апреле осадков выпало от 10 до 40%, в мае от 10 до 75% от нормы. Особенно недостаток влаги фиксировался в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской степи и в предгорьях. Локальные осадки, прошедшие с начала июня, кардинально ситуацию не изменили. Недостаток влаги все равно чувствуется. К числу территорий с недостатком влаги в почве добавилась Центральная природно-климатическая зона края, – отметил министр.

Тем не менее Александр Чеботаев подчеркнул, что пока о введении режима ЧС на территории региона речь не идет, поскольку ситуация находится под контролем, однако в четырех районах Немецком, Кулундинском, Хабарском и Угловском введен режим повышенной готовности. Ведется постоянный мониторинг ситуации с недостатком влаги в почве.

5,2 млн га составляет посевная площадь в Алтайском крае в 2020 году, что на 20 тыс. га выше уровня прошлого года. 7,5 млрд руб. израсходовали алтайские аграрии на перевооружение сельского хозяйства в 2019 году. Это на 1,9 млрд больше, чем годом ранее.

Больше продуктов, хороших и разных

Казалось бы, барнаульцев, выезжающих за город и наблюдающих пшеничные поля в основном из окна автобуса или автомобиля, проблемы аграриев остро волновать не должны. Но это не так. В современных условиях для Барнаула и для Алтайского края важно не только произвести сельскохозяйственную продукцию, но и в полном объеме ее переработать, поставить на рынок высококачественные продукты питания. В решении этой задачи особая роль принадлежит предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.

Огромные объемы сельхозпродукции перерабатываются на барнаульских предприятиях пищевой промышленности. Перерабатывающая отрасль – локомотив экономики города. Это рабочие места для горожан, налоговые отчисления в бюджет.

В Барнауле работает более 200 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (из них 27 крупных и средних), на которых трудится более 9 тыс. человек. В краевой столице сосредоточены предприятия по выпуску хлеба, молока и молочной продукции, кондитерских изделий, рыбной продукции, колбас, семечек, майонеза, подсолнечного масла, халвы, соков. С начала этого года рост демонстрируют масложировая промышленность, производство макаронных изделий, мясоперерабатывающая и молокоперерабатывающая отрасли, а также производство напитков. Многие продукты, которые производятся в Барнауле, давно стали визитной карточкой, брендом города и получили известность не только в России, но и за ее пределами. Снижение объемов сельхозпродукции из-за капризов природы может сказаться и на работе перерабатывающей промышленности краевой столицы.

С надеждой на небо

АО «Учебно-опытное хозяйство «Пригородное» дислоцируется практически в черте Барнаула. Главный агроном хозяйства Ринат Шевяков рассказал о ситуации на полях.

— У нас в хозяйстве около 8 тысяч гектаров пашни, из них 3,5 – под зерновыми культурами. Мы с вами – барнаульцы, под одним небом живем, видите, какая необычная была весна. Дожди были, но незначительные. Суховеи без конца дули. Дождик пройдет, на следующий день земля до глубины 6 сантиметров уже сухая, как порох. Один хороший дождь был в конце мая, и все. Конечно, влаги в почве на всходы хватило. Но сейчас растения сидят и в рост не особо рвутся. Мы часть зерновых и зернобобовых посеяли с удобрениями и, конечно, если дожди пойдут, они сыграют свою роль, если дождей не будет, то, можно сказать, деньги пущены на ветер. Надеемся на лучшее, но если анализировать и сравнивать с практикой прошлого года, то в нынешнем, если не будет дождей, урожай может быть процентов на 15 ниже прошлогоднего, – констатирует барнаульский агроном.