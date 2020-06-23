«Весть Победы» прозвучит и в Барнауле

Автомобилистов Алтайского края приглашают принять участие во всероссийской акции «Весть Победы».

В рамках акции 24 июня в 12.00 по местному времени в течение 1 минуты будут сигналить все транспортные средства – личные авто, общественный транспорт, поезда, корабли. В акции участвуют заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты. В российских храмах в эту минуту будут звонить колокола.

Акция станет финальной точкой Парада Победы в Москве. Он начнется на Красной площади 24 июня в 10.00, его трансляцию будут вести федеральные телеканалы.