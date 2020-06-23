В Барнауле прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Воспитанники военно-патриотического клуба «Русские витязи» и студенты архитектурно-строительного колледжа почтили память Алексея Скурлатова и всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику «алтайского Алёши», который установлен на аллее по ул. Профинтерна.

Памятный знак высотой четыре метра установили в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Сергея Боженко, основание памятника и вертикальная стела выполнены из черного полированного камня габбро, а монументальное навершие в виде двухстороннего ордена Отечественной войны в обрамлении лаврового венка из кованой меди. На лицевой стороне стелы выгравировано изображение известного памятника воину-освободителю, который стоит в болгарском городе Пловдиве. Его прототипом стал Алексей Скурлатов, уроженец села Налобиха Алтайского края.

Девятнадцатилетний Алёша в сентябре 1941 года в составе сибирского лыжного батальона, сформированного под Бийском, ушел на фронт. Первый бой он принял под Москвой – у знаменитой деревни Крюково. «И в живых осталось только семеро молодых солдат…» – строки из советской песни посвящены нашему земляку и его товарищам, выжившим в той мясорубке. Таким получилось боевое крещение Алёши Скурлатова. Однако домой уже успела прийти похоронка. Но он выжил, как выживал не раз и подо Ржевом, и на Курской дуге. За всю войну семья Алексея Скурлатова трижды получала похоронки, но в 1946 году он вернулся домой в родное село Налобиха. О своих героических поступках, как и о боевых буднях, Алексей Иванович старался не вспоминать в мирное время и уж тем более не рассказывал членам семьи. Гораздо больше он любил подшучивать над внуками и рассказывать им веселые и поучительные истории.

— Дедушка много времени уделял и мне, и моим братьям, сестрам. Часто брал нас в лес на тихую охоту, читал книжки и пел песни, – рассказывает Анастасия Карпова, правнучка Алексея Скурлатова. – В детстве мы не понимали, что наш дед – герой, воин с уникальной биографией. Хорошо, что нам хватило времени узнать много фактов из его военной жизни. Спасибо за это военно-патриотическому клубу «Русские витязи», который с 2007 года шефствовал над дедом и нашей семьей. Благодаря клубу я узнала, как дед стал прототипом памятника в Пловдиве. Оказалось, что в 1945 году, когда бойцы праздновали Победу, он плясал вприсядку, посадив на свои крепкие плечи двух солдат. Это увидел болгарский скульптор и взял его образ за основу будущего памятника.

Каждый второй алтайский солдат не вернулся с фронта: из 550 тысяч призванных бойцов на полях сражений остались 283 тысячи.

Возложив цветы к стеле, Анастасия Карпова поблагодарила Правительство Алтайского края, администрацию города Барнаула и создателей памятного знака за увековечение памяти ее прадеда, отметив, что для всей семьи это очень значимое событие.

Напомним, что идея создания памятника принадлежит Нелли Марковой, руководителю военно-патриотического клуба «Русские витязи».

— Открытие памятного знака Алексею Ивановичу Скурлатову стало продолжением работы клуба по увековечиванию воинской славы, – отметила Нелли Фёдоровна. – Сегодня, когда западные страны пытаются пересмотреть исторические события Великой Отечественной войны, принизить роль советского народа в победе над фашизмом, когда в Европе демонтируют памятники советским солдатам-освободителям, как никогда, актуально и важно сохранение памяти и исторической правды.