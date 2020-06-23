Учения по поведению при ЧС проводят в участковых избирательных комиссиях Барнаула

В участковой избирательной комиссии № 201 проведена тренировка действий при угрозе террористического акта.

18 июня в соответствии с планом проведения совместной тактико-специальной тренировки по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Октябрьском районе с членами участковой избирательной комиссии Барнаула были смоделированы действия при угрозе террористического акта.

Учения прошли на базе УИК № 201, размещенной в Алтайском промышленно-экономическом колледже (ул. Горно-Алтайская, 17). В тренировке участвовали председатель избирательной комиссии города Барнаула Виталий Замаруев, председатель Октябрьской районной ТИК города Барнаула Роман Шабанов, председатели ТИК города Барнаула и представители силовых структур. Во время проведения тренировки были соблюдены обязательные санитарные нормы.

По легенде учений, в день голосования на избирательном участке, в кабине для голосования избиратель обнаружил пакет с предметом, похожим на взрывчатку. Далее все действия членов проверяемой УИК были проведены в соответствии с инструкцией действий в случае угрозы жизни, здоровью и безопасности участников избирательного процесса, утвержденной Центральной избирательной комиссией России.

Председатель участковой избирательной комиссии Елена Браун незамедлительно сообщила информацию об опасной находке дежурному сотруднику полиции и в районную территориальную избирательную комиссию, а также известила остальных членов участковой избирательной комиссии. Коллективно члены УИК приняли решение об эвакуации избирателей, избирательной документации и технологического оборудования.

И пока на запасном (передвижном) участке, расположенном в автомобиле на улице, продолжилось голосование избирателей, сотрудники полиции перекрыли территорию колледжа, организовали опрос свидетелей и очевидцев произошедшего события. Здание и территорию обследовали кинологи с собакой.

После составления акта об отсутствии взрывного устройства комиссия вернулась в помещение и продолжила свою работу. В завершение тренировки состоялось подведение итогов, на котором члены участковой комиссии и наблюдатели смогли задать сотрудникам полиции вопросы, возникшие в ходе проведения мероприятия, и получили на них компетентные ответы.