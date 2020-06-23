Работы барнаульских художников вошли в лонг-листы международного конкурса

Работы барнаульских художников-графиков вошли в лонг-листы Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика 7».

В «длинный перечень» претендентов на победу включены работы, выделенные одним или несколькими членами жюри из общего числа заявок. В итоге спектр судейских предпочтений оказался довольно широк – так вышло, что в лонг-лист попала примерно треть работ из заявленных 545 (речь идет об отдельных листах и сериях, поступивших от 400 авторов). Среди них – рисунки барнаульских художников-графиков Николая Зайкова, Ивана Быкова, Юрия Гребенщикова – они стали участниками таких номинаций проекта, как «Рисунок с натуры» и «Рисуя современную архитектуру».

К примеру, Николай Зайков представил серию натурных рисунков, выполненных в разные годы во время поездок в Санкт-Петербург. Как пояснил автор, во время этих посещений города на Неве его больше всего интересовала современная жизнь исторического города. Не случайно среди работ графика, представленных на конкурс, можно увидеть натурные «коллажные» композиции, где в один ряд с памятниками архитектуры Санкт-Петербурга выстроились и элементы современной городской среды. Иван Быков, помимо работ с изображением московского парка «Зарядье», представил серию «Несгоревшая Сибирь», где запечатлены деревянные постройки Барнаула. Здесь представлены фрагменты окон с резными наличниками, фасадов жилых домов конца XIX – начала XX веков, многие из которых являются памятниками регионального значения.

— На заре своего существования Барнаул, находясь в окружении лесов, был деревянным, – пояснил автор. – Но в мае 1917 года здесь случился пожар – самый крупный и опустошительный пожар за всю историю Барнаула, один из самых опустошительных городских пожаров за всю историю России. В огне были уничтожены многие памятники истории и архитектуры XVIII-XX веков – почти все деревянные постройки в центре города и часть кирпичных строений. Сегодня по разным причинам деревянные шедевры продолжают утрачиваться. На данный момент в Барнауле сохранилась лишь малая часть памятников деревянного зодчества.

Барнаульский график Юрий Гребенщиков представил на конкурс несколько серий своих работ, связанных с Барнаулом. На них можно увидеть пролеты старого моста через Обь, а также современные уголки столицы Алтайского края.

Важным событием «АрхиГрафики 7» обещает стать специальный конкурс «Рисуя город», организованный среди авторов, работы которых вошли в лонг-листы номинаций «Рисунок с натуры» и «Рисуя современную архитектуру». Его финалистов планируется наградить на Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХМосква 2020» в августе этого года.

Сегодня на сайте конкурса archplatforma.ru продолжается народное голосование за призы зрительских симпатий Международного конкурса архитектурного рисунка «АрхиГрафика 7». Отметим, что в этом голосовании рисунки Николая Зайкова находятся в числе лидеров: в номинации «Рисуя современную архитектуру» они с большим отрывом занимают первое место, а в номинации «Рисунок с натуры» входят в первую пятерку.