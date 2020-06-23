Новая современная медицинская техника поможет детям нормально дышать

В Алтайский край из Москвы и Санкт-Петербурга поступило медицинское оборудование для детей с муковисцидозом. Необходимые для ребятишек ингаляторы, небулайзеры и другая жизненно важная медицинская техника были закуплены на средства благотворительного марафона «Поддержим ребенка».

В краевую столицу железнодорожным транспортом прибыли две большие партии с жизненно необходимым для детей медицинским оборудованием: ингаляторами, в том числе мобильными небулайзерами, пульсоксиметрами и дыхательными тренажерами. Оборудование доставлено в Барнаул из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Для наших подопечных поступившие медицинские приборы жизненно необходимы, – рассказывает руководитель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова. – Муковисцидоз – врожденное генетическое и, к сожалению, неизлечимое заболевание. Подобный диагноз ставится на первом году жизни ребенка и сопровождает его всю жизнь. При муковисцидозе поражаются слизистые всего организма, но, прежде всего страдают органы дыхания. У этих детишек очень густая мокрота, которая с большим трудом выводится из легких. Прибывшие аппараты спасительны для наших ребят.

Всего приобретено 298 медицинских приборов для 33 ребятишек из Алтайского края. Оборудование необходимо для поддержания дыхательной функции детей в ежедневном режиме. Оно современное и очень функциональное.

— Мобильным небулайзером можно пользоваться в школе, детском саду, даже в транспорте во время поездок. Он очень сильно облегчает жизнь, что позволяет свободно себя чувствовать каждому ребенку. Это маленький прибор, он чем-то напоминает видеокамеру. Его можно брать с собой и пользоваться им, если у ребенка вдруг в пути возникнут какие-то проблемы со здоровьем. Пульсоксиметры определяют уровень кислорода в крови. Использование этой медтехники помогает избежать опасных для здоровья детишек последствий, – перечисляет плюсы новой техники Оксана Николаевна.

Совсем недавно врачи краевого центра охраны материнства и детства сражались за здоровье восьмилетней девочки с муковисцидозом. Уровень кислорода в ее крови упал до критических значений. Страшное позади, ребенок чувствует себя хорошо. А мама девочки, получив спасительные аппараты, не могла сдержать слез, ведь теперь она может в домашних условиях не только делать необходимые ингаляции, но и самостоятельно следить за уровнем кислорода в крови ребенка.

— Все это было бы невозможно без участия огромного количества барнаульцев и жителей Алтайского края. В нашем списке более 1000 благотворителей. Активная поддержка марафона дает результаты: мы вытягиваем многих ребятишек, делаем их жизнь более комфортной, – отмечает Оксана Николаевна.

На собранные средства закуплен препарат «Диспорт» для детей с детским церебральным параличом, в ближайшие дни он поступит в регион. На его закупку направили 1 млн руб. А осенью будет приобретено специальное питание для детей с целиакией. На это также выделен 1 млн руб.

Всего в 2020 году различную помощь получили 135 тяжелобольных детей из Барнаула и Алтайского края.