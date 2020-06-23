Коллега и наставник: в гимназии № 74 почти четверть века работает учителем математики Ольга Кривощапова

Скромный человек, высококвалифицированный специалист, с золотой медалью окончила школу № 74, получила диплом АГУ с отличием. Всю жизнь так и живет – на отлично. Иначе она не умеет.

Работа в школе всегда идет в режиме многозадачности: подготовиться к урокам, наладить контакт с классом, с родителями и коллегами, а еще и внеурочная деятельность… Справиться со всем этим непросто, особенно молодым специалистам. Но на помощь им приходят опытные коллеги: в гимназии № 74 система наставничества развита хорошо. Никогда не отказывает в совете и поддержке новичкам Ольга Кривощапова, учитель математики, про которую коллеги говорят: и друг и наставник.

— В гимназию я устроилась 24 года назад, – рассказывает Ольга Петровна. – В свое время сама училась в этих кабинетах. Для меня родная школа всегда оставалась лучшей на Потоке, да и сегодня учреждение поддерживает это звание. Здесь всегда трудились профессионалы, они и мне привили любовь к учительской профессии.

За педагогическую деятельность у Ольги Кривощаповой было много подшефных, начинающих учителей математики, юных двадцатилетних девушек, только что сменивших студенческую скамью на учительское место в учебном классе гимназии. Людмила Лиханова, Оксана Слободянник, Ксения Мокрова, Кристина Кутмина – все они пришли в школьные стены не с пустыми руками. За плечами практически каждой был заслуженный красный диплом, уроки и классные мероприятия в рамках педагогической практики в школе, а вот опыта не было.

— Общение между разными поколениями учителей необходимо и для того, чтобы передавать традиции школы, сложившиеся в коллективе не только в образовательной сфере, но и в воспитательной деятельности, – уверена Ольга Петровна.

По мнению наставника, молодые педагоги, приходя в школу, имеют знания, но еще не сформировали профессионально значимые качества. Учитель-новичок часто не знает, с какой стороны подойти к ученикам, с чего начать общение. Эти вопросы и помогает решить система наставничества, когда более опытного учителя прикрепляют к молодому коллеге.

На уроке Ольги Кривощаповой – а она каждый год дает немало открытых уроков в физмат классах на самых разных уровнях, от школьного до международного, – каждая минутка на счету. Не только дети, но и присутствующие взрослые слушают ее как завороженные.

— Профессия учителя не позволяет останавливаться, требует постоянного движения вперед, – с улыбкой замечает педагог. – В этом помогают курсы повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах. Молодой специалист должен понимать, что знания не бывают конечными. Ведь в образовании все меняется быстро, и нам нужно успевать!

Все новации в образовании Ольга Петровна осваивает и умело применяет на практике: будь то преподавание в профильных математических классах или дистанционное обучение, ведение электронного журнала или внедрение новых стандартов. А ее выпускники успешно сдают ЕГЭ, поступая в вузы как нашего региона, так и столичные. Сегодня они работают в разных уголках мира, но в День учителя не забывают написать теплые слова поздравления своему педагогу.

Ольга Кривощапова: «Наставничество – это всегда взаимообмен. Даже если у коллеги небольшой опыт преподавания, я могу услышать что-то интересное для себя, получить ценный совет».