День рождения Роберта Рождественского отметили онлайн

Из-за пандемии коронавируса день рождения Роберта Рождественского отмечался в режиме онлайн. И хотя традиционный литературный фестиваль в этом году был отменен, все же в нашем регионе было реализовано несколько громких проектов.

Так, в день рождения поэта 20 июня были подведены итоги творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского», в которой приняли участие все, кого вдохновляет такое направление в искусстве, как видеопоэзия. Этот вид видеотворчества показался организаторам проекта – Молодежному центру кинематографистов Алтая и Государственному музею истории литературы, искусства и культуры Алтая – наиболее подходящим способом в условиях пандемии вдохновиться поэтическим наследием нашего земляка. В итоге на суд зрителей было представлено восемь работ: пять от очных участников, которые посетили три мастер-класса, и три видеостихотворения от «заочников».

Кроме того, 20 июня по краевому телеканалу «Катунь 24» можно было увидеть выездное интервью с директором Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорем Коротковым, организованное в новых экспозициях Мемориального музея Роберта Рождественского. Напомним, 26 февраля в селе Косиха в Мемориальном музее поэта состоялось торжественное открытие трех новых выставочных залов. Ярким новшеством нового комплекса стала мемориальная экспозиция «Реликварий семьи Рождественских», которая представляет коллекцию мемориальных предметов, переданную в дар музею дочерью поэта – Екатериной Рождественской.

В день рождения поэта прошел и телевизионный концерт песен на стихи Роберта Рождественского «Во все века», в котором приняли участие артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая и мужского вокального ансамбля краевой филармонии. В онлайн-режиме прошел и песенный фестиваль «Песни главные есть в судьбе любой» – в нем приняли участие 23 территории.

Еще одним ярким событием стала презентация очередного выпуска сборника стихов Роберта Рождественского «…О времени суровом и великом», в который вошли стихи поэта о Великой Отечественной войне.

Несмотря на отмену Литературного фестиваля, был определен лауреат премии имени Роберта Рождественского. Им стал поэт из Екатеринбурга Андрей Расторгуев. Пригласить лауреата планируется на следующий год, когда в рамках литературного фестиваля состоится презентация его книги, изданной в рамках Губернаторских издательских проектов.

В числе победителей творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского» – Михаил Мясников, Елена Брынцева и Алтынай Фаррахова.