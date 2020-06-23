Барнаул готовится к голосованию по присвоению почетного звания «Город трудовой доблести»

В четверг, 18 июня, в администрации краевой столицы состоялось первое заседание общественной комиссии по проведению голосования за внесение предложения о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести». Отдать свой голос за Барнаул можно на избирательных участках в период с 25 июня по 1 июля.

Напомним, в марте Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым к почетным званиям «Город-герой» и «Город воинской славы» добавлено звание «Город трудовой доблести». На него претендуют более двух десятков российских городов, в числе которых четыре алтайских – Барнаул, Новоалтайск, Рубцовск и Бийск. Основанием для присвоения почетного звания являются не только награды предприятий и жителей города, проявивших трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, но и одобрение барнаульцев. Поэтому так важно, чтобы проголосовало максимальное количество горожан. Чем больше их будет, тем выше шансы на присвоение Барнаулу этого почетного звания. Отдать свой голос можно, зарегистрировавшись на сайте доблестьалтая.рф или придя на избирательный участок с 25 июня по 1 июля.

— Если в голосовании по поправкам в Конституцию РФ могут участвовать только совершеннолетние граждане, то за присвоение краевой столице звания «Город трудовой доблести» – барнаульцы, достигшие 14-летнего возраста. Чтобы принять участие, достаточно прийти на избирательный участок и предъявить паспорт, – объяснил в ходе заседания общественной комиссии Юрий Еремеев, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата. – В Барнауле сформировано 5 районных и 135 счетных комиссий, которые расположатся на участках, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию РФ. Участки будут работать с 8 утра до 20 часов. В течение трех дней общественная комиссия проведет подсчет голосов и в срок до 10 июля администрация города направит соответствующее ходатайство в АКЗС и Губернатору Алтайского края. После этого пакет документов с результатами голосования горожан будет отправлен в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет «Победа».

При принятии положительного решения Президент страны подпишет указ о присвоении звания. В городах трудовой доблести установят памятную стелу и трижды в год – 1 и 9 мая, а также в День города – будут давать праздничные салюты. По словам Натальи Кувшиновой, депутата Государственной Думы от Алтайского края, Барнаул внес огромный вклад в Победу, а потому имеет право на увековечение трудового подвига своих земляков.

— Совершенно справедливо, что почетное звание «Город трудовой доблести» должно нести не только имиджевую составляющую для претендентов, но и давать возможность для получения дополнительной поддержки по линии профильных министерств, – отметила заместитель председателя общественной комиссии Наталья Кувшинова. – Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе предложила, чтобы такие города имели возможность участия в программах патриотического воспитания, в грантовых проектах, обладали правом на дополнительные субсидии по аналогии с городами-героями и городами воинской славы. Коллеги из Министерства обороны наше предложение уже поддержали. Я уверена, если барнаульцы выступят единым фронтом в голосовании, краевая столица завоюет это почетное звание.

Вячеслав Франк, председатель общественной комиссии, глава города: «Я уверен, Барнаул достоин звания «Город трудовой доблести», но для присвоения нужна поддержка горожан. В дни проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в местах расположения избирательных участков пройдет голосование и за присвоение краевой столице этого почетного звания. В наших силах увековечить память о подвиге земляков!».