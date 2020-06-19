В Барнауле могут появиться выделенные полосы для движения общественного транспорта

Санкт-петербургская компания «Вектор» приступила к изучению дорожной и транспортной систем Барнаула. Это позволит оценить необходимость и возможность создания выделенных полос для движения общественного транспорта на ключевых магистралях краевой столицы – проспектах Ленина и Строителей, Павловском тракте и улице Малахова.

Ставка на маршрутки

Выделенки – это полосы, предназначенные исключительно для движения общественного транспорта, но в большинстве российских городов, где они оборудованы, по ним разрешено передвигаться еще и экстренным службам и официально зарегистрированным машинам такси. Такие полосы созданы почти в 50 городах России, начиная от Москвы, Питера и Казани и заканчивая сибирскими столицами – Новосибирском, Томском, Красноярском.

Основная цель выделения полос – сделать так, чтобы маршрутки приходили на остановку по графику и не задерживались в пробке. Приоритет общественному транспорту в крупных городах – и Барнаул здесь не исключение – отдается по одной простой причине: он может перевезти наибольшее количество человек за наименьший промежуток времени с минимальными затратами на содержание инфраструктуры.

— На одном автомобиле, кроме водителя, ездит чаще всего один пассажир. А автобус способен перевезти сотню людей, занимая на дороге место пары машин, – объяснил Валерий Ведяшкин, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города. – Развитие сети общественного транспорта снижает пробки.

Выделенные полосы при грамотной организации действительно становятся хорошим способом помочь общественному транспорту выполнять свою задачу гораздо эффективнее. Практика других городов показала, что пассажиропоток увеличивается до 20%, повышается рентабельность перевозок, у автоперевозчиков появляются возможности для обновления парка автобусов и прекращаются сумасшедшие гонки перевозчиков.

— Выделенки избавят нас от необходимости стоять в пробках, благодаря чему среди пассажиров повысится привлекательность передвижения на общественном транспорте. Ехать на машине в 8-балльную утреннюю пробку или свободно на автобусе – выбор, по-моему, очевиден, – отметил Сергей Гриднев, директор компании «СолГри», обслуживающей маршруты № 55 и № 60.

Детальная проработка

Но там, где хорошо одним, другим комфортно не бывает. Если под общественный транспорт в Барнауле выделят крайнюю полосу, как планируется, то пропускная способность дорог снизится, а значит, неизбежно приведет к появлению заторов. Так было в 2009 году, когда на проспекте Ленина была нанесена дорожная разметка, обозначающая выделенную полосу. Тогда не было детально проработано техническое решение с точки зрения организации дорожного движения, и на проспекте были постоянные пробки. Спустя некоторое время владельцы личных авто и вовсе начали ездить по выделенке наряду с маршрутками.

Чтобы не повторять ошибок прошлых лет, комитет по дорожному хозяйству заказал проект выделенных полос с учетом обоснованности их внедрения. Сейчас эксперты детально анализируют трафик на городских улицах, изучают причины задержки транспортных средств, существующие параметры проезжей части и сложившейся застройки, режимы светофорного регулирования и принципы организации дорожного движения. На основе полученных данных будет разработана принципиальная схема организации выделенных полос, обеспечения приоритетного пропуска на перекрестках и размещения светофоров и дорожных знаков. Результаты своей работы и готовый проект эксперты «Вектора» должны будут представить заказчику не позднее 28 июля.

Точки роста

Наблюдая ежегодный рост количества личного транспорта на улицах Барнаула, становится понятно, что назрела необходимость менять подходы к организации дорожного движения. И эксперты сходятся во мнении, что лучше эту работу начать сейчас. Безусловно, с устройством выделенных полос возникнет ряд вопросов. Например, как будет осуществляться контроль за соблюдением правил? Сохранятся ли парковочные карманы к примыкающей полосе? Как будет организована уборка снега с этих магистралей во избежание заторов из-за зауженности дорог?

Понадобится время, чтобы автомобилисты привыкли к изменениям. Поэтому в первый раз нарушителей, которые пересекут разделительную полосу, штрафовать не будут – инспекторы ограничатся профилактической беседой и предупреждением. А при повторном нарушении будет выписан штраф. В перспективе, конечно, это потребует тотальной установки камер фото-видеофиксации нарушений.

1500 рублей составляет штраф за движение или остановку на выделенной полосе.