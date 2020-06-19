Попользуюсь и продам: как не потерять имущество, которое вы сдали в аренду

Как бы ни были разнообразны мошеннические схемы, аферисты постоянно продолжают придумывать что-то новое. Сейчас получила широкое распространение схема с невозвратом взятого в аренду имущества.

«Хундай», пропавший без вести

— В последнее время случаи с невозвратом арендованного имущества стали достаточно массовыми. Только за последний месяц лишь в Центральном районе в суд ушло четыре таких уголовных дела, – говорит помощник прокурора Центрального района Маргарита Мельникова.

Однажды житель Барнаула Валерий (имена персонажей изменены) решил подзаработать, сдав в аренду свой автомобиль «Хундай-Солярис». Мужчина разместил объявление на специализированном сайте. Вскоре с ним связался некий Вадим, молодой человек лет под тридцать, пожелавший арендовать машину. При личной встрече мужчины заключили договор проката и договорились, что за каждые сутки парень будет платить 2 тыс. рублей.

Вначале все шло хорошо, Вадим несколько раз заплатил за аренду, но потом вдруг перестал это делать. Когда владелец машины попытался с ним поговорить по телефону, тот сказал, что у него есть некоторые финансовые сложности, но скоро все наладится. Но время шло, а Вадим все не платил и машину не возвращал. Пострадавший обратился в полицию.

Тут-то и открылось, что автомобиля у Вадима давно уже нет. Он занял 150 тыс. рублей у своего дальнего знакомого, а в залог отдал арендованную машину. Когда подошел срок возврата займа, то он просто не вернул деньги. Знакомый, конечно, совсем не расстроился. Ведь у него была в залоге машина в четыре с лишним раза дороже занятой суммы. Он просто оставил ее себе, предположительно продал.

Как рассказала нам Маргарита Мельникова, на суде Вадим утверждал, что хотел вернуть машину, но просто возникли сложные жизненные обстоятельства. К тому же он успел сделать несколько выплат по долгу. Поэтому судили его не за мошенничество, а за растрату доверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). После обещания родственников помочь непутевому парню с выплатой долга, пострадавший не стал настаивать на суровом наказании. Вадим получил условный срок – два года.

Неудачная ставка

Не всегда хищения бывают столь масштабными. Например, 22-летний барнаулец Максим решил навариться всего-то на несколько тысяч рублей. Парень очень любил делать ставки на спортивные игры. В последнее время он серьезно проигрался и решил поправить свое материальное положение нетривиальным способом.

Как-то раз на «Авито» Максим увидел объявление о продаже видеокамеры за 7 тыс. рублей. Он связался с хозяином девайса и сказал, что покупать камеру желания не имеет, но хотел бы арендовать ее на трое суток. Владелец согласился отдать камеру в аренду за 350 рублей в сутки. Договор решили не заключать, ограничившись устными договоренностями. Предварительную оплату хозяин камеры тоже не взял, но для надежности сфотографировал паспорт Максима и забрал в залог его военный билет. Нисколько не смущаясь, что все его личные данные известны, Максим прямиком отправился в ломбард и сдал камеру за 3,5 тыс. рублей.

Когда трое суток истекли, владелец забеспокоился и стал звонить Максиму. «Я сейчас за городом нахожусь. Когда вернусь, то отдам и камеру, и деньги за аренду», – пообещал парень. Владелец на время успокоился. Но ни через три дня, ни через пять парень не вернулся. Поэтому пострадавший обратился в правоохранительные органы. Естественно, его обидчика моментально нашли.

Но к тому времени камеру в ломбарде успели продать. В отношении Максима возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако за время следствия он собрал 7 тыс. рублей и компенсировал стоимость камеры. После чего пострадавший согласился с ним примириться.

Перехватили на «Дроме»

К счастью, возвращение сданных в аренду и похищенных вещей – не всегда безнадежное дело. Благо некоторые похитители совершают преступление настолько бестолковым способом, что это больше походит на шутку, чем на мошенничество.

Однажды двое приятелей решили провернуть гениальную, по их мнению, схему «заработка». Взять в аренду автомобиль, а потом продать его. Один из них – 27-летний Олег – работал в торговой сети, его 47-летний друг Михаил приехал из деревни и сидел без работы. Оба нуждались в деньгах.

Как рассказала нам старший помощник прокурора Центрального района Екатерина Казанова, мужчины нашли на «Авито» объявление одной из барнаульских фирм о сдаче в аренду автомобиля «Киа-Рио». Связались с менеджером. Михаил заключил на свое имя договор о посуточной аренде машины за 1200 рублей. Как только автомобиль оказался в их руках, Олег тут же подал на «Дроме» объявление о продаже. Цену аферисты выставили в два раза ниже реальной стоимости «Киа» – всего 399 тыс. рублей.

Но тут горе-мошенники потерпели неудачу. Арендодатели оказались тертыми калачами. Они мониторили популярные торговые площадки, отслеживая, не пытается ли кто-то продать машины имеющихся у них марок. Менеджер сразу же увидел на «Дроме» свой автомобиль и узнал его, после чего обратился в полицию.

Понятно, что найти неумелых мошенников не составило труда, поскольку паспортные данные одного из них были внесены в договор аренды. Машину у них изъяли до того, как ее успели продать. На суде деятелей признали виновными в покушении на мошенничество. Михаил получил срок 1 год лишения свободы, а Олег, имевший судимость, 2 года.

Как уберечь свое имущество

— В идеале стоит сдавать имущество в аренду проверенным людям, имеющим положительную репутацию, кем-то рекомендованным. Хотя, в реальности, это не всегда возможно.

— Разумеется, нужно официально оформлять договор аренды. Хотя, как показывает практика, ничто не мешает злоумышленнику сбежать и с договором. Но, по крайней мере, при наличии паспортных данных и договора его будет легче найти правоохранительным органам и легче доказать факт совершения преступления.

— Если арендатор перестал выполнять условия соглашения, пропал, нужно не тянуть, а как можно скорее обращаться в правоохранительные органы. Чем позже вы это сделаете, тем вероятнее, что имущество будет продано.