Почему не стоит купаться там, где это запрещено

Ситуация с купанием в запрещенных местах продолжает тревожить ответственные службы Барнаула. Тем более что на днях это привело к новой жертве в рядах неосторожных купальщиков.

Второй утонувший

С начала весны в Барнауле утонули два человека. Мы уже писали о мужчине, погибшем 16 мая во время купания на пруду № 2 в районе дамбы в селе Власиха.

И вот 11 июня пришли печальные вести о втором погибшем в этом сезоне, причем в том же месте во Власихе, буквально в нескольких метрах от места гибели первой жертвы. В тот день несколько молодых людей из Октябрьского района приехали отдохнуть на пруды. Шестнадцатилетний парень нырнул с пирса в воду и больше не вынырнул. Обеспокоенные друзья принялись нырять вслед за ним в надежде вытащить приятеля. Но поиски были тщетными. Молодые люди вызвали спасателей и полицию. Через несколько часов водолазы отыскали и подняли из воды тело. Как оказалось, его затянуло под пирс.

Перевернувшаяся лодка

По словам начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула Владимира Драчёва, всего с начала года на водных объектах Барнаула произошло три происшествия, одно из них совсем недавно, 14 июня. К счастью, на этот раз утопающих удалось спасти.

В воскресенье, в одиннадцатом часу вечера, уже в сумерках двое мужчин, 1979 и 1991 г. р., переправлялись через Обь на лодке-казанке в сторону Затона и наскочили на топляк – плавающее в воде бревно. В результате лодка перевернулась и мужчины оказались в реке. Течение понесло их в сторону Нового моста. Одному из пострадавших удалось ухватиться за бакен и повиснуть, держась за него. Второй плыл, уцепившись за лодку. Их крики о помощи услышали люди на берегу и позвонили на телефон единой службы спасения. На помощь отправилась лодка спасателей и катер транспортной полиции. Вскоре неподалеку от речного вокзала полицейские вытащили потерпевших из воды.

И все же наибольшие опасения органов ГОЧС в данный момент вызывают посетители нелегальных пляжей. Стоит напомнить, что официальные пляжи в Алтайском крае по-прежнему остаются закрытыми из-за ограничений, введенных Губернатором в связи коронавирусом, и дата их открытия пока не известна. В принципе, и городской пляж, и два частных – «Водный мир» и озеро Пионерское – готовы к работе. Однако снятие ограничений предусматривает три этапа. И посещение пляжей будет разрешено лишь на третьем. Мы пока находимся на первом.

Пикник с купанием и без

А пока люди собираются там, где купание в принципе недопустимо. Всего в городе 21 место, где выставлены знаки «Купание запрещено». Но отдыхающие там есть почти всегда. Люди приезжают молодежными компаниями, семьями. Встречаются горожане всех возрастов от мала до велика, даже пенсионеры за 65 лет, которым положено сидеть дома из-за вируса. Выезжают в основном на пикники, на шашлыки, но купающихся пока мало. Все-таки вода еще недостаточно прогрелась. Так, 15 июня температура воды в Оби на восемь утра составляла 13 градусов, на восемь вечера – 18 градусов. Так что пока погода работает на нашу общую безопасность.

— Наши сотрудники регулярно проводят рейдовые мероприятия, – говорит Владимир Драчёв. – Создана спасательно-мобильная группа, которая ведет разъяснительную работу среди населения. Она посещает все закрытые для купания водоемы, возит с собой средства спасения и при необходимости может прийти на помощь тонущим людям. Кроме того, в районах созданы свои группы, в которые входят представители районных администраций. Они имеют право составлять протоколы за купание в несанкционированных местах.

— Купание в несанкционированных местах опасно для вашей жизни и здоровья, – уверен Владимир Михайлович. – Во-первых, такие места не обследованы, и не понятно, что там находится на дне. При купании можно натолкнуться на корягу, камни, арматуру. Во-вторых, температурный режим пока не соответствует летнему. Максимальная температура в Оби достигает 18 градусов. При этом температура воздуха иногда превышает 30 градусов. Резкий перепад температур может привести к судорогам и даже отказу сердца. В-третьих, ограничения, введенные в связи с коронавирусом, в принципе не предполагают массового сбора людей. И самое главное, в этих местах не организованы спасательные посты, так что в случае экстренной ситуации вас просто некому будет спасти.

С начала весеннего периода, с 20 апреля по 15 июня, было проведено 122 рейда, составлено 10 протоколов за купание в несанкционированных местах. Протоколы предусматривают штраф от 300 до 500 рублей.