О школьниках-молотобойцах, обуви на деревянной подошве, галошах на 8 марта

В краевом архиве открылась выставка уникальных документов военного времени «Война – наша память и боль…», рассказывающая о том, как жилось людям в тылу, на что они шли ради Победы. По мнению составителей выставки, эта основательная подборка документов может стать одним из наглядных доказательств того, что Барнаул достоин носить почетное звание «Город трудовой доблести».
В годы войны передовики производства порой на 200-300% перевыполняли ежедневную норму.Фото предоставлено ГААК
Выставка документов, касающихся жизни в тылу – лишь одна в череде экспозиций краевого архива, посвященных 75-летию Победы. Так, накануне 9 мая напротив театра драмы открылась передвижная выставка «Документы рассказывают…», где представлены материалы о трудовом подвиге наших земляков. Виртуальную экспозицию «Подвиг народа!», выставленную к праздничной дате, можно увидеть и на сайте Государственного архива Алтайского края. Новая объемная подборка, недавно заполнившая витрины учреждения, по мнению составителей, является самой масштабной из всех, а главное – живой, наглядной.
— Уже с первых месяцев войны Барнаул столкнулся с полной переорганизацией привычной жизни, — рассказала начальник отдела использования и публикации документов ГААК Дарья Полякова. – В июле 1941 года вышло решение Алтайского крайисполкома о выселении хозяйственных организаций из занимаемых помещений, а уже в октябре издано постановление о приеме и размещении инженерно-технических работников и служащих, эвакуированных из прифронтовых территорий.
Между тем, параллельно в аграрном крае, принимающем с запада крупные промышленные предприятия, полным ходом шла уборка урожая, все прекрасно понимали, что хлеб – наше все. Вот и получается, что в годы войны промышленность и сельское хозяйство в нашем регионе являлись отраслями равнозначными. Не случайно уже в ноябре 1941 года вышло краевое постановление о необходимости обучения сельхозработам учащихся средних школ, техникумов и вузов, а также служащих учреждений городов и райцентров. Документы свидетельствуют, что в сельской местности школьники 6-8-х классов работали поварами, учетчиками в тракторных отрядах, на покосе, на току, на шаровке свеклы и даже молотобойцами в кузнице. Девушкам пришлось занять места ушедших на фронт слесарей, токарей, механизаторов.
В витринах можно увидеть и документы, рассказывающие о сборе теплых вещей (полушубков, овчин, валенок) для нужд Красной Армии, о том, что в Барнауле с 15 апреля и по 1 сентября 1943 года должно было быть выстирано и отремонтировано 250 тонн армейского обмундирования. Причем заняться этим было поручено не только артелям – организованным малым производствам, но и домохозяйкам и школьникам.
— Пионеры и комсомольцы Алтая собирали деньги на постройку торпедных катеров, которым впоследствии давались такие названия, как «Пионер Алтая», «Барнаульский комсомолец», «Молодой Алтаец», «Комсомолец Ойротии», «Алтайский школьник» и другие, – продолжила Дарья Полякова. – Известны факты, что на Алтае деньги собирались и на самолеты, и на танковые колонны (к примеру, в архиве есть сведения о танковой колонне «Комсомолец Алтая», на которую было собрано 6050 рублей).
На выставке представлено около 300 документов из 38 архивных фондов (в том числе и личных). Действовать экспозиция будет до 1 сентября по адресу: ул. Анатолия, 72.
Самый обширный раздел выставки посвящен промышленным предприятиям – как существующим на территории края, так и эвакуированным. Так, из документов видно, что уже к концу 1941 года на фронт из края начали уходить эшелоны с оборонной продукцией. А в 1944 году только в Барнауле действовало 76 предприятий (из них – 14 эвакуированных) – от больших заводов до артелей. Отдельный стенд выделен под деятельность Барнаульского меланжевого комбината, которому в годы войны удалось увеличить свои мощности на 40% (в основном за счет эвакуированного оборудования).
— Так, за четыре года на БМК было выпущено более 130 млн метров ткани, – продолжила специалист. – Барнаульский меланжевый был единственным предприятием в стране, специализирующемся на выпуске стерлинг-шлангов – особого материала для электроизоляции (всего было выпущено около 5 млн метров таких шлангов), к тому же сюда в годы войны был эвакуирован Наркомат текстильной промышленности СССР. Что интересно, в военное время в Барнауле был налажен выпуск обуви на деревянной подошве – как можно узнать из документов, в квартал здесь могли производить от 2,5 тыс. до 30 тыс. таких пар.
Есть документы, рассказывающие о передовиках производства. Вчитываясь в них, поражаешься, как люди могли на 200-300% перевыполнять ежедневную норму и работать на грани человеческих возможностей, порой круглосуточно не покидать свои рабочие места.
В витринах можно увидеть и документы об эвакуированных предприятиях. Так, Барнаульский вагоноремонтный завод, созданный на базе Днепропетровского вагоноремонтного завода, выпускал корпуса артиллерийских снарядов, завод № 77 Наркомата танковой промышленности СССР (барнаульский завод «Трансмаш») за годы войны произвел 10 тыс. дизельных двигателей для танков Т-34, высотно-кислородные приборы для авиационной промышленности выпускал Барнаульский аппаратурно-механический завод, а перед табачной фабрикой стояла стратегическая задача – бесперебойно поставлять на фронт табак.
— Безусловно, не все складывалось гладко в размещении промышленных гигантов, – уточняет специалист. – Случались и срывы сроков, и простои – все, чего не избежать в тех экстремальных условиях, ведь накануне зимы предприятия приходилось размещать буквально в полях. Однако это все же не было беспорядочным. Не так давно была обнародована карта 1942 года, обнаруженная в фондах Барнаульского котельного завода, где можно увидеть план будущей городской промзоны, сосредоточенной главным образом вдоль железнодорожных путей. Эта территория и сегодня не утратила промышленный статус.
Дополняет этот раздел один необычный документ – приказ о премировании в годы войны женщин – сотрудниц завода «Трансмаш» «в связи с праздником 8 марта». В этом перечне указаны: галоши, туфли, юбка суконная, платье кримпленовое, платье детское – казалось бы, обыденные вещи, превратившиеся в трудные годы в щедрые подарки от предприятия.
Елена Егорова, заместитель директора ГААК по основной деятельности: «Война коренным образом изменила социально-экономический облик края. Алтай стал одной из основных территорий за Уралом для размещения эвакуированных заводов. Промышленные предприятия производили мины, патроны, минометы, валенки, полушубки. Связь фронта и тыла была неразрывна. Лозунги «Не отставать от фронта! Рабочий у станка – это тот же боец на фронте!» достоверно отражали трудовые будни».