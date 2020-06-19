О школьниках-молотобойцах, обуви на деревянной подошве, галошах на 8 марта

В краевом архиве открылась выставка уникальных документов военного времени «Война – наша память и боль…», рассказывающая о том, как жилось людям в тылу, на что они шли ради Победы. По мнению составителей выставки, эта основательная подборка документов может стать одним из наглядных доказательств того, что Барнаул достоин носить почетное звание «Город трудовой доблести».

Переорганизация жизни

Выставка документов, касающихся жизни в тылу – лишь одна в череде экспозиций краевого архива, посвященных 75-летию Победы. Так, накануне 9 мая напротив театра драмы открылась передвижная выставка «Документы рассказывают…», где представлены материалы о трудовом подвиге наших земляков. Виртуальную экспозицию «Подвиг народа!», выставленную к праздничной дате, можно увидеть и на сайте Государственного архива Алтайского края. Новая объемная подборка, недавно заполнившая витрины учреждения, по мнению составителей, является самой масштабной из всех, а главное – живой, наглядной.

— Уже с первых месяцев войны Барнаул столкнулся с полной переорганизацией привычной жизни, — рассказала начальник отдела использования и публикации документов ГААК Дарья Полякова. – В июле 1941 года вышло решение Алтайского крайисполкома о выселении хозяйственных организаций из занимаемых помещений, а уже в октябре издано постановление о приеме и размещении инженерно-технических работников и служащих, эвакуированных из прифронтовых территорий.

Между тем, параллельно в аграрном крае, принимающем с запада крупные промышленные предприятия, полным ходом шла уборка урожая, все прекрасно понимали, что хлеб – наше все. Вот и получается, что в годы войны промышленность и сельское хозяйство в нашем регионе являлись отраслями равнозначными. Не случайно уже в ноябре 1941 года вышло краевое постановление о необходимости обучения сельхозработам учащихся средних школ, техникумов и вузов, а также служащих учреждений городов и райцентров. Документы свидетельствуют, что в сельской местности школьники 6-8-х классов работали поварами, учетчиками в тракторных отрядах, на покосе, на току, на шаровке свеклы и даже молотобойцами в кузнице. Девушкам пришлось занять места ушедших на фронт слесарей, токарей, механизаторов.

В витринах можно увидеть и документы, рассказывающие о сборе теплых вещей (полушубков, овчин, валенок) для нужд Красной Армии, о том, что в Барнауле с 15 апреля и по 1 сентября 1943 года должно было быть выстирано и отремонтировано 250 тонн армейского обмундирования. Причем заняться этим было поручено не только артелям – организованным малым производствам, но и домохозяйкам и школьникам.

— Пионеры и комсомольцы Алтая собирали деньги на постройку торпедных катеров, которым впоследствии давались такие названия, как «Пионер Алтая», «Барнаульский комсомолец», «Молодой Алтаец», «Комсомолец Ойротии», «Алтайский школьник» и другие, – продолжила Дарья Полякова. – Известны факты, что на Алтае деньги собирались и на самолеты, и на танковые колонны (к примеру, в архиве есть сведения о танковой колонне «Комсомолец Алтая», на которую было собрано 6050 рублей).

На выставке представлено около 300 документов из 38 архивных фондов (в том числе и личных). Действовать экспозиция будет до 1 сентября по адресу: ул. Анатолия, 72.

На грани человеческих возможностей

Самый обширный раздел выставки посвящен промышленным предприятиям – как существующим на территории края, так и эвакуированным. Так, из документов видно, что уже к концу 1941 года на фронт из края начали уходить эшелоны с оборонной продукцией. А в 1944 году только в Барнауле действовало 76 предприятий (из них – 14 эвакуированных) – от больших заводов до артелей. Отдельный стенд выделен под деятельность Барнаульского меланжевого комбината, которому в годы войны удалось увеличить свои мощности на 40% (в основном за счет эвакуированного оборудования).

— Так, за четыре года на БМК было выпущено более 130 млн метров ткани, – продолжила специалист. – Барнаульский меланжевый был единственным предприятием в стране, специализирующемся на выпуске стерлинг-шлангов – особого материала для электроизоляции (всего было выпущено около 5 млн метров таких шлангов), к тому же сюда в годы войны был эвакуирован Наркомат текстильной промышленности СССР. Что интересно, в военное время в Барнауле был налажен выпуск обуви на деревянной подошве – как можно узнать из документов, в квартал здесь могли производить от 2,5 тыс. до 30 тыс. таких пар.

Есть документы, рассказывающие о передовиках производства. Вчитываясь в них, поражаешься, как люди могли на 200-300% перевыполнять ежедневную норму и работать на грани человеческих возможностей, порой круглосуточно не покидать свои рабочие места.

В витринах можно увидеть и документы об эвакуированных предприятиях. Так, Барнаульский вагоноремонтный завод, созданный на базе Днепропетровского вагоноремонтного завода, выпускал корпуса артиллерийских снарядов, завод № 77 Наркомата танковой промышленности СССР (барнаульский завод «Трансмаш») за годы войны произвел 10 тыс. дизельных двигателей для танков Т-34, высотно-кислородные приборы для авиационной промышленности выпускал Барнаульский аппаратурно-механический завод, а перед табачной фабрикой стояла стратегическая задача – бесперебойно поставлять на фронт табак.

— Безусловно, не все складывалось гладко в размещении промышленных гигантов, – уточняет специалист. – Случались и срывы сроков, и простои – все, чего не избежать в тех экстремальных условиях, ведь накануне зимы предприятия приходилось размещать буквально в полях. Однако это все же не было беспорядочным. Не так давно была обнародована карта 1942 года, обнаруженная в фондах Барнаульского котельного завода, где можно увидеть план будущей городской промзоны, сосредоточенной главным образом вдоль железнодорожных путей. Эта территория и сегодня не утратила промышленный статус.

Дополняет этот раздел один необычный документ – приказ о премировании в годы войны женщин – сотрудниц завода «Трансмаш» «в связи с праздником 8 марта». В этом перечне указаны: галоши, туфли, юбка суконная, платье кримпленовое, платье детское – казалось бы, обыденные вещи, превратившиеся в трудные годы в щедрые подарки от предприятия.

Елена Егорова, заместитель директора ГААК по основной деятельности: «Война коренным образом изменила социально-экономический облик края. Алтай стал одной из основных территорий за Уралом для размещения эвакуированных заводов. Промышленные предприятия производили мины, патроны, минометы, валенки, полушубки. Связь фронта и тыла была неразрывна. Лозунги «Не отставать от фронта! Рабочий у станка – это тот же боец на фронте!» достоверно отражали трудовые будни».