Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» (0+)

Когда: 3 ноября.

Где: Дворец сколько.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1500 — 3500 рублей.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет мюзикл «Руслан и Людмила» с участием олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и победителя чемпионата четырех континентов Петра Чернышева.

«Руслан и Людмила» – это представление беспрецедентного уровня. В супершоу собраны технологии и новейшие световые 3D эффекты. Потрясающая музыка, написанная специально для мюзикла, красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя, создадут сказочную атмосферу и подарят всем гостям хорошее настроение.

В шоу принимают участие фигуристы мирового уровня – пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, олимпийский чемпион Виктор Петренко, семикратный чемпион Италии Ондре Готарек, многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов и Юко Кавагути, а также многие другие звезды фигурного катания.

Ведущие музыкальные партии озвучили Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила) и Александр Панайотов (Руслан).