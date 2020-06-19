Карьерный консультант — о поиске работы во время и после пандемии

Как пандемия повлияла на рынок труда, можно ли после 45 лет начать карьеру и как построить стратегию поиска работы, рассказала карьерный консультант, рекрутер Людмила Каплинская.

Стратегия поиска

— Людмила, кто такой карьерный консультант и чем он отличается от кадрового агентства?

—Это абсолютно два разных явления. К сожалению, у нас в городе еще не сформирована культура обращения за помощью к карьерным специалистам, что уже давно практикуется в столице и крупных городах. Консультант строит стратегию поиска для конкретного человека, а рекрутинговые агентства заточены на закрытие вакансий работодателей и 99% соискателей отклоняют, а берут одного – лучшего. Карьерный консультант ищет лучшее применение для конкретного человека. Как это происходит? Во-первых, он помогает взрослым людям с выбором профессии, оценивает компетенции – какие уже сильные, а где еще нужно подрасти, работает с самооценкой и помогает поверить в себя. Во-вторых, может научить человека самопрезентации (исходя из сильных сторон), составить резюме, подготовить к собеседованию, при необходимости даже прорепетировать ответы на сложные вопросы работодателей. Следующее направление – изучение рынка труда, консультант должен знать тенденции развития отраслей, условия в компаниях. Обращу внимание – за человека никто работу искать не будет, он должен это сделать сам.

45+

— Есть разница в подходах к человеку с опытом и начинающему специалисту?

— Подходы примерно одинаковы. Выпускнику страшно, что его не возьмут на работу, потому что нет опыта. Зрелому человеку страшно, потому что опыт не тот. А в 45 лет кажется, что он слишком старый, и уже поздно менять профессию. Такова особенность российского рынка труда – дискриминация по возрастному признаку, старше 45 лет менее охотно берут на работу, считается, что у них меньше шансов для карьерного роста. Однако из-за происходящих в стране демографических процессов работодатели постепенно начинают менять свои предпочтения. И 45-летние соискатели уже воспринимаются как носители опыта, их ценят за работоспособность, ответственность, зрелость. В этом возрасте можно построить совершенно новую успешную карьеру, тем более уже гораздо меньше вероятность уйти в декретный отпуск или на больничный с ребенком. В крупных городах есть программы поддержки «45+», государство заинтересовано в продлении работоспособного возраста.

— Людмила, вы занимаетесь не только подбором работы, но и построением карьеры. Как выглядит стратегия поиска, если человек стремится к повышению должности?

— Конечно, такие люди обращаются. Если обобщенно, то выглядит это так. Сначала мы ищем цель: куда человек хочет прийти, каков итог его пути? Затем анализируем, как это происходит в его компании, как растут его коллеги. Как его начальник, к примеру, стал начальником. Какие качества ценятся в этой компании у руководителя. Если понимаем, что здесь рост невозможен – ищем другие привлекательные компании на рынке, с более быстрыми возможностями для роста. Обычно перейти сразу с повышением не удается, но человек свои амбиции озвучивает на собеседовании, и если это отвечает интересам компании, тогда он понимает: сейчас я иду на такую же должность, показываю себя, а через полгода, год – претендую на повышение.

В условиях перехода

— Принятые в связи с пандемией ограничительные меры сказались на многих отраслях экономики. Как эта ситуация отразилась на рынке труда города?

— Общероссийские тенденции коснулись и нашего города – сферы, которые упали по стране, снизили обороты и у нас. В первую очередь туризм, услуги, развлечения, общепит, торговля. Если сравнивать аналитику по рекрутинговым сервисам, то апрель действительно был периодом затишья, как со стороны работодателей, так и соискателей. С другой стороны, изменилась структура спроса – повысилась необходимость в медицинских работниках, специалистах, работающих онлайн, курьерах, водителях. В условиях пандемии в этом году под ударом оказались и молодые специалисты, вчерашние студенты. Им очень важно помочь правильно выбрать свою первую работу, не затягивать с этим моментом, чтобы не потерять уверенность.

— Но как вам кажется, оценят работодатели глобальный эксперимент по переводу сотрудников на удаленку?

— Работодатели оценили тот факт, что сотрудник может быть доступен круглые сутки. Если раньше он был на связи с 9 до 18 часов, то из-за дистанционного режима размылись границы рабочего времени. Не все оказались готовы к постоянным планеркам по конференц-связи, встречам онлайн. Поэтому многие, думаю, с радостью ждут полного снятия ограничений, чтобы вернуться на работу в офис.

— В условиях самоизоляции часть людей оказались вроде бы и не уволены, но в то же время на этот период лишены источника дохода. Как построить стратегию поиска в подобной ситуации? Ведь пандемия может повториться.

— Главное – не паниковать и не падать духом. Если снизилась нагрузка при незначительном сокращении дохода, надо пользоваться моментом и повышать качество образования. Пандемия со всеми ее минусами открыла массу возможностей обучения онлайн, появилось много бесплатных образовательных программ. Для тех, кто перешел на дистанционный режим, важно пройти этот период, не сгорев. Если оказались вовсе без работы – найти сферу, где ваши знания, навыки будут полезны. Чтобы понять свои возможности, можно взять лист бумаги и написать на нем 100 подходящих мест работы. Включить в список все, что вы когда-либо делали в жизни, начиная со студенческих или даже школьных подработок. Вожатой была? Можно пойти воспитателем. Проводили опросы? Попробуйте маркетинг. Есть творческое хобби – изучаем сферу самозанятости. Всегда есть возможность найти подработку, если ваша организация временно приостановила деятельность, а нужно как-то жить дальше.

Выпускникам школ, возможно, стоит пристальнее присмотреться к специальностям и отраслям, оказавшимся менее подверженным кризисным явлениям. Это в первую очередь сферы медицины, информационных технологий, пищевого производства, сельского хозяйства. Родителям обязательно следует поддержать детей, каким бы ни был исход поступления – не этот год, так следующий.