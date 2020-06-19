Для чего нужен Олимпийский совет Алтайского края?

В конце мая ветеранам алтайского спорта в период пандемии начали оказывать помощь. Занимается этой работой Олимпийский совет региона – структура, которую многие до этого времени считали номинальной, существующей лишь на бумаге. Исполнительный директор совета Алексей Дворников заверяет, что это не так и у этой организации большие планы.

Пропаганда спорта

— Алексей Александрович, что такое Олимпийский совет Алтайского края?

— По сути, это региональный представитель Олимпийского комитета России. Как на федеральном уровне ОКР работает параллельно с Министерством спорта России, так и мы на местном ведем деятельность вместе с региональным Минспортом. Наш совет был основан в 2010 году Владимиром Альтом (на тот момент председатель крайспортуправления, сейчас директор Центра олимпийской подготовки. – Прим. авт.), он занимался этой работой совместно с Петром Кобзаренко (на данный момент – председатель горспорткомитета. – Прим. авт.). Сейчас в совете четыре человека – это президент Алексей Перфильев, вице-президенты Владимир Альт и Пётр Кобзаренко и я, исполнительный директор. Наша главная цель – пропаганда олимпизма, олимпийских идей и спорта в целом.

— В чем это заключается?

— Ежегодно ОКР выделяет региональным советам средства на проведение четырех мероприятий – День зимних видов спорта, Олимпийский день, День борьбы и Олимпийский патруль. Мы участвуем в проведении совместно с Минспортом края, закупаем наградной материал, призы и подарки. Это как дополнительное поощрение и внимание к спортсменам. Потом по итогам отправляем отчет о проделанной работе. Помимо этого, выделяется финансирование на уставную деятельность. Неосвоенные средства мы можем направить на какие-то мероприятия Минспорта, помочь спортшколам инвентарем. Иногда это удается.

— Пожалуй, в этом году Олимпийский совет Алтайского края впервые громко заявил о себе, решив помочь в пандемию ветеранам спорта. Как появилась эта идея?

— Решение о помощи ветеранам приняли на федеральном уровне, а вот реализация уже пошла от нас. Изначально предлагалось вручать либо продуктовую корзину, либо медицинскую. Мы посоветовались и поняли, что это не совсем удобно, сертификат подойдет больше. Он универсальнее, к тому же позволяет не списывать всю сумму сразу. Предложили такой вариант в ОКР, там дали добро. Потом некоторые регионы тоже решили вручать ветеранам спорта сертификаты.

— Вы говорили, что эта работа продлится до конца июня. На какой стадии она сейчас?

— Уже порядка 80 процентов сертификатов вручено. К концу июня все сделаем, к 30 июня нам надо отчитаться в ОКР.

Инициатива на местах

— Президентом Олимпийского совета Алтайского края является министр спорта региона Алексей Перфильев. Исходя из этого, в каких отношениях находятся совет и Минспорт?

— Это широкая практика, когда руководитель регионального Минспорта возглавляет и Олимпийский совет. При этом мы партнеры, не дублируем функции друг друга, не подменяем. Работаем независимо. Вот, например, на «Лыжне России» предоставляли свои призы и подарки. Минспорт обеспечивает в основном наградной материал, а от нас уже какие-то материальные поощрения. В этот раз вручали победителям серьезные наборы посуды. Сейчас бы также совместно вели подготовку к Олимпийскому дню, но недавно получили письмо, что он откладывается по понятным причинам, пока неизвестно, на какую дату.

— Что еще может позволить себе совет, помимо участия в вышеназванных мероприятиях?

— Можно подавать дополнительную заявку на участие в конкурсах. Раньше Алтайский край это делал, но редко. Вот последний раз подавали ко Дню зимних видов спорта, увы, не прошли. Победы в этих конкурсах дают дополнительное финансирование. Проще говоря, на проведение того же Дня зимних видов спорта ОКР в любом случае выделит нам определенную сумму. Но это деньги целевые, потратить их куда-то еще мы не имеем права. А если победим в конкурсе, то эта сумма будет в несколько раз больше, что даст возможность провести уже самостоятельный большой праздник.

— Почему раньше наш совет нечасто участвовал в этих конкурсах?

— Возможно, времени не было, все-таки подготовить необходимые документы не так легко. Сейчас этот вопрос лежит на мне, и у меня есть на это время. Поэтому планируем работать активнее. Когда определится новая дата Олимпийского дня, заявку обязательно подадим. Надо быть активнее, чтобы об Олимпийском совете знали. Сейчас в ОКР мы уже на карандаше в хорошем смысле слова, о нас стали слышать чаще.

— Какие-то другие проекты по своей инициативе возможны или только то, что велит ОКР?

— Возможны. Вот как раз сейчас мы планировали привезти в Алтайский край коучей из Олимпийского университета Сочи. Наши тренеры и спортивные функционеры ездят туда, но если бы сами преподаватели побывали на Алтае, охват был бы гораздо больше. Все бы состоялось в июне-июле, если бы не пандемия.

— Тяжело продвигать такие инициативы?

— Нет. Главное, как уже говорил, заявить о себе, быть активными. Увы, мало кто знает, что такое Олимпийский совет и чем он занимается. О нас заговорили после вручения сертификатов. Думаю, будут еще акции. В ОКР нашу работу видят, отмечают, что хорошо, а что надо поправить.

— Между олимпийскими советами регионов взаимодействие есть?

— Да. В конце года мы собирались в ОКР, обогатились контактами. С Забайкальским советом сейчас созваниваемся. Надо набираться опыта. Я сам в совете около года. Первые полгода у меня ушло на то, чтобы понять работу, сейчас некоторый период выпал из-за пандемии. Чем больше дел – тем больше контактов, со временем обрастем ими.

— В Алтайский край руководители российского спорта приезжают нечасто. Реально ли пригласить сюда председателя ОКР Станислава Позднякова?

— Хороший вопрос. В принципе, если выиграть грант на какое-то мероприятие, придумать что-то грандиозное и обратиться к нему, думаю, не откажет. Он достаточно открытый человек, контактный, тем более жена у него отсюда родом.

Алексей Дворников – инструктор-методист Центра олимпийской подготовки сборных команд Алтайского края. В студенческие годы занимался волейболом, играет в настольный теннис.