75 лет назад, 24 июня 1945-го, в историческом Параде Победы шел по Красной площади артиллерист Константин Плесовских

О том, что он представлен к очередной высокой награде – ордену Славы I степени — воин-сибиряк узнал лишь через 26 лет после совершенного им подвига. В мае нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рождения полного кавалера орденов Славы Константина Антиповича Плесовских.

Военный оркестр, салют тремя залпами… 31 мая 2004 года в Барнауле со всеми воинскими почестями провожали в последний путь старого солдата. И многие бывшие сослуживцы по крайсельхозуправлению, где Константин Антипович работал перед уходом на пенсию, и добрая половина соседей с улицы Шукшина только в прощальный момент узнали, что этот скромный, очень спокойный человек совершал на фронте настоящие чудеса храбрости.

Надежда Лямина, заведующая военно-историческим отделом краеведческого музея Алтайского края, которой довелось не раз встречаться с Константином Плесовских, тоже отмечала его природную скромность.

— Между тем чувствовалась в этом человеке прирожденная стать, – вспоминает Надежда Александровна. – Нет, Константин Антипович не был похож на богатыря – среднего роста, немногословный. Но и закрытым человеком он тоже не был. Когда его просили, он рассказывал о своем участии в боях как о работе – тяжелой, жесткой, но которую надо было выполнять. О его подвигах более красноречиво говорят наградные документы.

Чтобы заслужить орден Славы, солдат должен был проявить личную храбрость, совершить геройский поступок, который принесет успех в бою. Получается, тех, кто удостоен орденов всех трех степеней, подвиги ждали чуть ли не на каждом шагу. У нас в Алтайском крае всего десять полных кавалеров ордена Славы, один из них – Константин Плесовских.

В жарких боях

К сожалению, фактов его довоенной биографии известно совсем не много. Константин Плесовских родился 20 мая 1920 года в деревне Петропавловка (сегодня она уже не существует) Колпашевского района Томской области в семье рабочего. До призыва в армию успел потрудиться в колхозе, слесарем на заводе, кочегаром в Томском речном пароходстве.

Рабочую робу на военную шинель он сменил в июле 1941 года – службу начал на Дальнем Востоке, той же осенью оказался на фронте. А через год 162-я бригада береговой обороны, в которую зачислили рядового Плесовских, вступила в бой с фашистскими захватчиками под Сталинградом.

Его рота противотанковых ружей часто меняла свои позиции: ее бросали туда, где было жарче всего. Снег горел под ногами. В одном из таких боев был ранен и Константин. После лечения в медсанбате он получил новое назначение – в батарею 45-миллиметровых противотанковых пушек.

30 июля 1943 года при наступлении на вражеские позиции на реке Миус гвардеец Плесовских проявил личное мужество, показав пример самоотверженности в бою. С расчетом орудия он участвовал в отражении ожесточенных контратак с фермы Криничка. Поле боя покинул лишь после того, как орудие вышло из строя. За то сражение наш земляк был награжден медалью «За отвагу».

И снова в бой! 1 сентября 1943 года в ходе начавшейся Донбасской операции вместе со своим расчетом Плесовских уничтожил до 40 солдат и офицеров противника, обеспечив продвижение наших войск. За те бои Константин Антипович был представлен к медали «За боевые заслуги».

Константин Плесовских– артиллерист, замковый орудия батареи 45-мм пушек 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии 3-го Белорусского фронта. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах.

Не искал солдат Славы

Весна 1944 года оказалась не менее жаркой. 15–16 апреля советские войска вышли к Севастополю, который немцы за предшествующий период превратили в мощный укрепленный район. Бои за город велись крайне упорные. Советским воинам приходилось буквально вгрызаться в оборону врага, сходиться с немцами в рукопашной. Бой 8 мая был отмечен в биографии солдата Плесовских новыми примерами мужества, он вместе с другими бойцами уничтожил под Севастополем два штурмовых орудия, подавил четыре дота, поразил свыше отделения солдат противника. Словом, отличился и четкостью действий, и геройством, за что и получил орден Славы III степени.

Путь в боях от Чёрного моря к Балтике занял несколько месяцев. И уже в октябре сибиряк сражается на территории Литовской ССР. В районе населенного пункта Шалвенишки гвардии младший сержант Плесовских вместе с расчетом орудия вывел из строя около 10 огневых точек, истребил свыше 20 солдат противника, за что и награжден орденом Славы II степени.

Сколько же сил, воли, любви к родной земле было нужно иметь в запасе, чтобы вот так четыре года жить под постоянным огнем противника и при этом четко выполнять свою солдатскую работу? Из какого сплава должны быть эти воины?

Солдат не искал славы, но она шла за ним. Судя по наградным документам, пришлось «поработать на славу» Константину Антиповичу и на подступах к укрепленному городу-крепости Кёнигсберг 20 января 1945 года в ходе Восточно-Прусской стратегической операции. Окруженные фашисты сражались с яростью обреченных, пытаясь прорваться на запад. Их танки шли прямо на наших артиллеристов, окопавшихся на открытой площадке. Замковый «сорокопятки» Плесовских заменил у орудия раненого наводчика. Вот как описывают историки П. Белан и А. Потапов действия нашего земляка в том бою:

«Медлительны его движения у пушки. Но в том-то и заключалось искусство бывалого солдата – он отработал свои действия до совершенства и делал все хладнокровно, точно, расчетливо. Артиллеристы, уничтожив 18 бронетранспортеров и два танка, выиграли бой..»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за тот бой Константин Плесовских был награжден орденом Славы I степени. Но сам он долгие годы не знал, что стал полным кавалером Ордена, солдатом-героем. Он продолжал геройски выполнять свою ратную работу, за что успел получить еще ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

После тяжелого ранения лечился в госпитале. И снова воевал, приближая долгожданную Победу.

Парад и награда

Перед возвращением с фронта домой нашего артиллериста, прошедшего войну «от звонка до звонка», ждало еще одно важное событие. Он стал участником того самого знаменитого Парада Победы. Интересен такой факт, о котором нам рассказала Надежда Лямина. Участников знаменитого парада можно отличить от других фронтовиков по цвету обложки удостоверения к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Эту награду с удостоверением красного цвета первыми получили те, кто был в строю 24 июня на Красной площади. Другим участникам войны с медалями выдавались удостоверения традиционного формата.

Среди 35 тысяч фронтовиков Константин Плесовских шагал по брусчатке Красной площади в рядах сводного полка Белорусского фронта. И на груди его сияли многочисленные ордена. Все, кроме одного.

Больше четверти века пролетело. Имя героя случайно увидели в архиве Министерства обороны СССР историки из Алма-Аты и начали поиски легендарного солдата. Оказалось, что живет бывший артиллерист Плесовских в селе Куяган Алтайского района, трудится в животноводстве…

А 17 августа 1971 года в сельском клубе Куягана состоялось не обычное, удивительное событие: лучшему рабочему совхозной племенной станции Константину Плесовских была вручена боевая награда – орден Славы I степени!

Позже Константин Антипович переехал в Барнаул, но продолжал трудиться в аграрном секторе. Его имя увековечено среди героев и полных кавалеров орденов Славы на барнаульском Мемориале Славы.

Орден Славы учрежден 8 ноября 1943 года. Представляет из себя пятиконечную звезду размером между противолежащими вершинами 46 мм. Состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью является I-я. Знак ордена Славы I степени изготавливался из золота 950 пробы, знак ордена Славы II степени – из серебра, причем круг с изображением Спасской башни позолочен, знак ордена Славы III степени серебряный.

Редакция «ВБ» благодарит военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея за помощь в подготовке материала.