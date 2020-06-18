В школах Барнаула готовятся к сдаче ЕГЭ

Александр Артёмов, заместитель главы администрации города Барнаула по социальной политике, провел совещание с директорами школ, в ходе которого обсудил готовность пунктов проведения экзаменов для сдачи ЕГЭ.

Безопасность превыше всего

– На данный момент этап подготовки к итоговой аттестации вступил в завершающую стадию, – отметила начальник отдела общего образования комитета по образованию города Барнаула Людмила Бологова. – Сам порядок проведения ЕГЭ не меняется, сохранены все меры, которые обеспечивают объективность результатов и равенство возможности для всех сдающих. Для обеспечения открытости процедуры пункты оснащены онлайн-видеокамерами и металлодетекторами.

Всего в краевой столице будет организовано 18 пунктов для сдачи ЕГЭ на базе школ, восемь – на дому. На особом контроле выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Основной период ЕГЭ пройдет с 3 по 27 июля, дополнительный – с 3 по 8 августа. Подводя итог совещания, Александр Артёмов еще раз заострил внимание на необходимости соблюдения всех мер безопасности:

— Сейчас в наших руках судьба почти четырех тысяч барнаульцев, поэтому от того, насколько грамотно и безопасно мы все организуем, зависит их будущее.

1200 масок в запасе

В среду министр образования региона Максим Костенко проверил готовность барнаульской гимназии № 123 к проведению госэкзамена. Для участников ЕГЭ здесь организовали дополнительный вход, минуя главное крыльцо. По всему следованию пути подростка – от дверей школы до аудитории – разметка. Красные линии напомнят ребятам о соблюдении дистанции. На входе обязательный контроль: всем пришедшим измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Организаторам выдают индивидуальные средства защиты, школьники должны прийти со своими, но если забудут, то здесь же получат маску, а вот сидеть в ней во время экзамена не обязательно. Наблюдатели и педагоги свои маски будут менять каждые два часа.

— Участники на экзамен будут приглашаться по графику,– рассказывает Юлия Колмогорова, директор гимназии № 123. – После измерения температуры ребята поднимаются на третий этаж, где еще раз проходят санобработку и контроль металлоискателем. Далее они расходятся по кабинетам, где накануне будет проведена генеральная уборка, включены бактерицидные лампы. В аудиториях ученики рассаживаются на расстоянии друг от друга не менее 1,5 м.

Пройдя путь сдающего, Максим Костенко обследовал и штаб пункта проведения экзамена, где хранится все наличие дезсредств, а также расположен компьютер, куда будет стекаться вся информация с видеокамер, установленных в каждой аудитории.

— В этом году в крае будет открыто 98 ППЭ, везде будут созданы такие же условия санобработки, как и здесь, – отметил Максим Александрович. – У нас увеличивается и штат наблюдателей, планируем привлечь порядка 1400 волонтеров – это студенты, родители, педагоги, большая часть которых будут находиться в ситуационных центрах и следить за ходом экзамена через монитор. Перед ЕГЭ пройдут четыре тренировки, которые позволят проверить технологическую готовность пунктов проведения госэкзамена.

3991 учащийся планирует сдавать экзамен в Барнауле в этом году, из них более 500 — выпускники прошлых лет.