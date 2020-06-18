Светофор рулит: новые технологии помогут автомобилистам

В Барнауле на пересечении пр. Космонавтов и ул. Солнечная Поляна модернизировали светофор. Здесь установили детекторы движения транспорта с возможностью анализа трафика дорожного движения: количество транспортных средств, скорость автомобильного потока, занятость полосы. Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Барнаула на 2015-2025 годы».

Место для установки нового оборудования выбрано не случайно. Участок удален от других перекрестков, что позволяет получить в ходе тестирования более объективные данные. Здесь разная интенсивность движения. Утром плотный трафик из Казённой Заимки и других пригородных поселков в центр города. На светофоре он делится, как правило, на два потока: пр. Космонавтов и ул. Солнечная Поляна. Вечером на пути из города два основных потока снова сливаются в один. Установленные детекторы движения транспорта уже собирают всю необходимую информацию по автомобильным потокам на этом участке. При использовании этих данных появится возможность изменить режим работы светофора не только по времени суток, но и по дням недели, включая выходные дни.

Еще совсем недавно специалисты буквально вручную просчитывали плотность транспортного потока, а потом по специальным формулам с применением приведенной единицы (время прохождения условным транспортным средством перекрестка) рассчитывали цикл работы светофора. В современных условиях специалисты в часы пик ведут видеосъемку, затем видеозапись загружается в компьютер, и уже он рассчитывает светофорный цикл. Но ни формулы, ни компьютеры не могут точно смоделировать реальную дорожную ситуацию, и специалистам приходится наблюдать за транспортными потоками на перекрестке, фиксировать, в каком направлении при проезде перекрестка скапливаются автомобили, корректировать работу светофора.

Новые для Барнаула детекторы движения транспорта позволяют диспетчеру видеть реальную транспортную ситуацию на перекрестке. Светофор будет менять режимы работы в пиковые моменты.

По словам заместителя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерия Ведяшкина, это не ноу-хау. Во многих городах России подобное оборудование уже применяется. Пока первый модернизированный светофорный объект работает в тестовом режиме. Если его работа покажет свою эффективность, детекторы движения транспорта будут устанавливать и на других перекрестках краевой столицы.

— Новая, современная технология организации движения автотранспорта на улицах города поможет если не разгрузить магистрали Барнаула, то перераспределить транспортные потоки с учетом реальной дорожной обстановки и дальше развивать и совершенствовать техническую часть транспортной инфраструктуры города, – уверен специалист.

166 светофоров регулируют автомобильное движение на улицах Барнаула. 17 из них установлены в последние три года.