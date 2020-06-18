На этой неделе в профессиональных образовательных организациях Барнаула начали работу приемные комиссии

В этом году заявления от абитуриентов, поступающих в колледжи, техникумы и академии, будут принимать в дистанционном формате.

Выбираем колледж

Приемная кампания в ссузах стартовала 15 июня. Первыми абитуриентами стали выпускники прошлых лет, у которых аттестат уже на руках. В Министерстве образования и науки региона напоминают: на сайтах всех организаций размещены правила приема, перечень специальностей, по которым ведется набор, требования к уровню образования, необходимые для поступления: основное общее или среднее общее, информация о вступительных испытаниях. Прием заявлений на очную форму будет вестись до 25 августа, а при наличии свободных мест в том или ином колледже, техникуме или академии продлевается до 25 ноября текущего года.

— В этом году с учетом заочного отделения мы сможем принять 796 ребят на бесплатное обучение и более 250 – на платное, – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Алтайской академии гостеприимства Татьяна Филимонова. – Мы впервые ведем набор на бюджет по специальности «информационные системы и программирование». Особым спросом пользуются такие направления, как поварское дело, развитие туризма, дизайн и реклама – на эти них сможем принять больше абитуриентов на бюджет. К слову, здесь прослеживается конкурс от двух до ччетырех абитуриентов на место. Это, несомненно, радует, наконец-то школьники поняли, что, поступая в ссуз, в дальнейшем они непременно найдут работу. Мы очень часто проводим ярмарки вакансий, выпускники проходят производственную практику, приглашаем работодателей, и практически все выпускники после получения диплома успешно трудоустраиваются.

С каждым годом растет число абитуриентов колледжей и академий среди выпускников девятых классов, и 2020 год не станет исключением. Среднее профессиональное образование перестало быть вариантом для троечников. Студенты профобразования получают прикладные профессии, востребованные на рынке труда. К тому же учеба в ссузе занимает от одного года до четырех лет, стоимость некоторых специальностей намного ниже вузовской, да и найти место работы после получения диплома гораздо проще.

Можно по почте

В академии, как, впрочем, и во всех учебных заведениях профессионального уровня, документы от абитуриентов принимаются в дистанционном формате.

— Для нас это далеко не новый формат, мы уже несколько лет принимаем документы от ребят в электронном виде, ведь в академию поступают из разных уголков края и соседних регионов, – продолжает Татьяна Валерьевна. – К примеру, в прошлом году, почти треть абитуриентов воспользовались именно удаленной формой подачи документов. На сайте есть подробная инструкция, а если при отправке возникнут проблемы, всегда можно позвонить в приемную комиссию.

Пакет документов можно отправить по почте, а в случае крайней необходимости принести лично в ААГ, где на первом этаже размещен специальный контейнер. Вступительные испытания, если они предусмотрены при поступлении на определенную специальность, тоже будут проводиться в дистанционном формате.

В этом году Алтайскому государственному колледжу выделено 435 бюджетных мест. Абитуриенты, имеющие не очень высокий рейтинг, могут рассмотреть возможность обучения на договорной основе. В приемной комиссии подчеркивают – отмена ОГЭ для школьников девятых классов никак не повлияет на ход приемной кампании. Как и раньше, студентов будут зачислять по результатам конкурсного отбора аттестатов. Также непременно учтут и индивидуальные достижения поступающих.

В Алтайском промышленно-экономическом колледже в этом году готовы принять 345 абитуриентов на бюджет, в числе самых востребованных вот уже несколько лет остаются правоохранительная деятельность, банковское дело, финансы и информационные системы.

— Увеличенные сроки поступления дадут шанс тем подросткам, кто еще не определился с местом дальнейшего обучения, – подчеркивают в приемной комиссии колледжа, – более обдуманно подойти к выбору образовательного учреждения.

11 352 абитуриента смогут поступить в этом году в профессиональные учреждения образования на бюджетной основе. Это на 60 мест больше, чем в прошлом году.

Современный стандарт

Система среднего профессионального образования края активно развивается. Проводятся конкурсы профессионального мастерства, в том числе «Молодые профессионалы», совершенствуется материально-техническая база учреждений, внедряются современные стандарты. О том, что многие барнаульские выпускники выбирают именно профессиональное образование, говорит и статистика поступления. По ряду направлений стабильно складывается высокий конкурс, вплоть до пяти человек на место. К слову, у нас в Барнауле программы среднего профессионального образования реализуют 16 образовательных организаций, из которых три – негосударственные. Обучение ведется более чем по 30 профессиям и программам подготовки специалистов среднего звена по 65 специальностям.

Начиная с 2017 года в крае ведется прием на обучение по профессиям, входящим в топ-50 востребованных на рынке труда, по которым разработаны новые Федеральные образовательные стандарты среднего профессионального образования. Этот список начинается с автомеханика, включает каменщика, кондитера, программиста, сварщика, слесаря-ремонтника, швеи – одним словом, тех, с кем ежедневно мы сталкиваемся в магазинах, транспорте, общепите.