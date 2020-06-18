Маркировка обуви: что изменится с 1 июля для производителей, продавцов и потребителей

С 1 июля в России запрещена к продаже немаркированная обувь. Готов ли рынок к глобальным переменам, скажется ли нововведение на конечной стоимости продукции и как соблюдать закон, разбирался корреспондент «ВБ».

Отсроченный переход

Изначально по инициативе Правительства переход должен был состояться 1 марта, но по просьбе участников рынка дату в очередной раз перенесли. Система маркировки товаров подразумевает, что вся продукция, поступающая на продажу, должна быть отмечена уникальным цифровым кодом. И это не просто очередная наклейка на коробку, незаметная для потребителя, – она, по сути, является электронным паспортом изделия, по которому можно отследить весь путь товара на каждом этапе – от завода к потребителю.

— С помощью кодов формата DataMatrix на каждой единице товара государство будет отслеживать его движение, а покупатель, сканируя код маркировки в мобильном приложении «Честного знака», получать данные о производителе, составе, – рассказали в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Если обувь производится в России, маркировать ее должен производитель на фабрике. Остальные контрагенты только регистрируют получение или передачу товара в системе маркировки. Если обувь изготовлена за границей, маркировать ее нужно до пересечения российской границы или до того, как она попала на таможню. Если вы возите туфли из Испании, придется заниматься кодами маркировки: печатать их самостоятельно или договариваться о маркировке с заводом-производителем.

Импорт обуви, приобретенной до 1 июля 2020 года, возможен без маркировки до 1 августа 2020 года. Промаркировать такие товары необходимо строго до 1 августа 2020 года. Маркировка остатков обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля 2020 года, возможна до 1 сентября 2020 года только при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.

Очистить рынок

Маркировка товаров – масштабный проект, призванный обеспечить прозрачность экономики для государства. В ближайшем будущем она коснется и других категорий товаров: парфюмерии, лекарств, шин, фототехники и продукции легкой промышленности.

В целом российские производители обуви положительно оценивают нововведение, хотя именно они первыми должны внедрить систему.

— Процесс маркировки обуви мы завершили к 1 марта, с этого месяца начали первые отгрузки чипированной продукции, – рассказывает гендиректор ООО «Фабрика обуви» Михаил Комм. – Кроме печати этикеток с уникальными кодами, которые позволяют прослеживать единицы товара в режиме реального времени, мы должны нашему контрагенту проводить через электронный документооборот счет-фактуры с включенными кодами. Допустим, приобретает он 10 пар обуви, 10 кодов идут в электронном виде в документооборот. Пришлось дополнительно подключаться к электронным документооборотам. Их сейчас два – это «Контур» и «СБИС». Половина контрагентов на одной, половина – на другой. Пришлось внедрить обе.

По подсчетам собственника, введение системы маркировки предприятию обошлось примерно в 150 тысяч рублей. Это затраты за членство в Ассоциации «ГС1 РУС», заказ марок, подключение к электронному документообороту, покупка принтера, поддерживающего прямую печать PDF или кодов DataMatrix, обучение персонала. Чтобы получить коды маркировки, нужно зарегистрироваться в системе маркировки, отправить информацию о своих товарах в систему и заказать коды. Один код стоит 50 копеек без НДС. Сколько пар обуви – столько кодов и потребуется.

-Честно говоря, мы расстроились, когда Минпромторг сообщил об очередном переносе даты маркировки, – признался Михаил Комм. – Хотя внедрение этой системы стоило нам дополнительных затрат, но честные производители от данных нововведений в перспективе выиграют. Это способствует уходу с рынка недобросовестных участников, уклоняющихся от налогов и занимающихся контрафактом. На обувном рынке России всего 20% легальной продукции, оставшиеся 80% отбирают хлеб у добросовестных участников рынка, демпингуют цены, подрывают наши планы. А контрафактную продукцию не будут покупать оптовики, потому что ее невозможно будет легально продать. Думаю, года через два трудности внедрения новой системы пройдут, честные производители получат возможности развития, смогут вкладывать в инвестпроекты.

Оптом и в розницу

Оптовики и магазины должны до 1 сентября 2020 года нанести коды на остатки обуви, полученной до июля (и по этой причине немаркированной). Полная процедура состоит из следующих шагов. По данным городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, собственнику магазина необходима регистрация в системе маркировки «Честный знак» (для этого нужна электронная подпись). Далее – получить коды маркировки по упрощенной схеме для остатков обуви. Выбрать оператора электронного документооборота (ЭДО) и настроить обмен с поставщиками. Описать остатки, получить коды GTIN, предназначенные для уникальной идентификации предметов торговли. Они наносятся на упаковку товара в виде штрихового кода.

— Если делать вовремя, то на расходах на маркировку можно сэкономить, – поделилась опытом предприниматель Светлана Вазеева. – Маркировка на остатки бесплатная, но пришлось купить сканер, программное обеспечение. На мой взгляд, для таких мелких предпринимателей это ненужные расходы, у нас не такие объемы продаж, чтобы эти вложения быстро оправдались.

По мнению представителей обувного рынка, затраты на маркировку не должны повлиять на конечную стоимость продукта.

— У нас два вида чипов – один для российской обуви, другой для импортной, – рассказал Юрий Казанцев, собственник барнаульского интернет-магазина детской и подростковой обуви «Толстый кот». – Так как у нас практически вся обувь, в том числе ортопедическая, с одной фабрики «Котофей», то в принципе не ожидаем сложностей с работой в новой системе. Производитель должен реализовать обувь уже промаркированной. Пока реализуем остатки, новые партии не закупали, но с другими поставщиками уже обсуждали вопрос, что будем приобретать обувь только с чипами.