«Летний дворовый инструктор» стартовал в Барнауле несмотря на пандемию

Июнь 18 14:28 2020

В Барнауле начались спортивные занятия с подростками в рамках городского проекта «Летний дворовый инструктор».

Фото barnaul.org

На протяжении лета опытные наставники (учителя физкультуры, спортсмены) на разных площадках города проведут бесплатные занятия с детьми и подростками. Тренировки будут проходить на открытом воздухе с соблюдением необходимой дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Одновременно заниматься на площадке будут не более 15 человек.

Участниками проекта могут стать дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.

График работы спортивных площадок

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