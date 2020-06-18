«Летний дворовый инструктор» стартовал в Барнауле несмотря на пандемию

В Барнауле начались спортивные занятия с подростками в рамках городского проекта «Летний дворовый инструктор».

На протяжении лета опытные наставники (учителя физкультуры, спортсмены) на разных площадках города проведут бесплатные занятия с детьми и подростками. Тренировки будут проходить на открытом воздухе с соблюдением необходимой дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Одновременно заниматься на площадке будут не более 15 человек.

Участниками проекта могут стать дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.



График работы спортивных площадок