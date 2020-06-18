Легенда №17: Оборудование и специалисты патронного завода № 17 прибыли в Барнаул первыми из всех эвакуированных – в сентябре 1941 года

Новое производство появилось в Барнауле на базе мощностей трех предприятий: Подольского патронного завода, Московского опытного предприятия и Ворошиловградского станкостроительного завода. Все три специализировались на изготовлении вооружения и патронов.

Так называемый «нулевой эшелон» с оборудованием, инструментом, материалами и высококвалифицированными специалистами, необходимыми для организации производства на новом месте, был отправлен в Барнаул ровно через два месяца после начала войны. Уже 5 сентября он был здесь. Налаживать работу пришлось на открытой площадке с недостроенными корпусами плательно-бельевого комбината. Запустили производство за 2,5 месяца и 24 ноября 1941 года на фронт отправили первую партию боевых патронов.

Сегодня военную историю станкостроительного завода можно отследить и даже дотронуться до нее в музее при предприятии. К 100-летию Михаила Калашникова была осуществлена капитальная реконструкция нового музея БСЗ – если взглянуть сверху, можно увидеть, что его пространство символично спроектировано в виде развернутой мишени.

Здесь рядом с ременными станками военных лет хранятся приборы весового контроля, исторические документы, производимая продукция.

— В годы Великой Отечественной войны мы выпускали основные патроны, стоявшие на вооружении: ТТ 7,62×25, винтовочный 7,62×54R, патроны калибров 12,7 и 14,5. Первые два для поражения живой силы противника, последние – в том числе для легко- и среднебронированной техники, – рассказывает директор музея Ирина Сидорова. – Кроме того, мы сами делали станки для производства патронов (только в 1942 году их было изготовлено 379) и организовали выпуск дополнительной продукции, чтобы одеть и обуть наших заводчан. Этим занимался действующий тогда на предприятии промбыткомбинат.

Не перечесть

Широко известен факт, что каждый второй винтовочный патрон, который советские солдаты выпускали в сторону врага, был изготовлен на Барнаульском станкостроительном заводе. Однако сколько всего боеприпасов выпустили заводчане – неизвестно. Вероятно, в то время объем производства был секретной информацией.

Между тем работали в условиях, которые сейчас не вообразить. Первое время параллельно с выработкой продукции приходилось возводить стены, ставить крышу цехов, строить бараки для жилья. В качестве источника света и тепла использовали обыкновенные костры, которые разводили неподалеку от рабочего места.

Производство было круглосуточное, беспрерывное. И если сегодня аналогичный график обеспечивают автоматизированные линии, то 79 лет назад этого и представить было нельзя. Станки стояли практически вплотную друг к другу – это и место экономило, и время.

Нужды фронта порождали небывалые рекорды: в ночь на 30 июня 1943 года токарь инструментального цеха, комсомолец Иван Фомичёв выполнил сменное задание на 1180%. Он стал одним из первых тысячников на Алтае.

Телепорт

Самые ценные экспонаты хранятся на видном месте. Один из них – орден В.И. Ленина, высшая государственная награда в СССР, которой завод был удостоен в апреле 1945 года. Второй – переходящее Красное Знамя ЦК ВКП(б).

— Это уникальный экспонат, переданный нам на вечное хранение, – поясняет Ирина Сидорова. – Во время войны завод неоднократно становился победителем трудового соревнования и руководством страны было принято решение оставить его у нас насовсем, как память о трудовом подвиге.

На станкостроительном заводе можно даже «телепортироваться» в кабинет директора завода военных лет. Для него в музее отведена специальная комната с защитным стеклом вместо фронтальной стены. За стеклом — массивный стол с зеленым сукном, телефонные аппараты, письменный прибор, книжные шкафы со старинными энциклопедиями, настенные часы, портрет Иосифа Сталина и скульптура Михаила Калинина. Все это в 1940-е годы находилось в кабинете руководителя завода № 17. Сегодня предметы отреставрировали и воссоздали фрагмент минувшей эпохи – войдешь и забудешь, в каком времени живешь. На столе – раскрытый оригинальный экземпляр «Правды» за 10 мая 1945 года, словно не до конца кем-то дочитанный, даже электрическая проводка – и та будто из сороковых.