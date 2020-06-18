Легенда №17: Оборудование и специалисты патронного завода № 17 прибыли в Барнаул первыми из всех эвакуированных – в сентябре 1941 года

Июнь 18 14:45 2020

Новое производство появилось в Барнауле на базе мощностей трех предприятий: Подольского патронного завода, Московского опытного предприятия и Ворошиловградского станкостроительного завода. Все три специализировались на изготовлении вооружения и патронов.

9299 работников Барнаульского станкостроительного завода награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Фото из сети Интернет

Так называемый «нулевой эшелон» с оборудованием, инструментом, материалами и высококвалифицированными специалистами, необходимыми для организации производства на новом месте, был отправлен в Барнаул ровно через два месяца после начала войны. Уже 5 сентября он был здесь. Налаживать работу пришлось на открытой площадке с недостроенными корпусами плательно-бельевого комбината. Запустили производство за 2,5 месяца и 24 ноября 1941 года на фронт отправили первую партию боевых патронов.

Сегодня военную историю станкостроительного завода можно отследить и даже дотронуться до нее в музее при предприятии. К 100-летию Михаила Калашникова была осуществлена капитальная реконструкция нового музея БСЗ – если взглянуть сверху, можно увидеть, что его пространство символично спроектировано в виде развернутой мишени.

Здесь рядом с ременными станками военных лет хранятся приборы весового контроля, исторические документы, производимая продукция.

— В годы Великой Отечественной войны мы выпускали основные патроны, стоявшие на вооружении: ТТ 7,62×25, винтовочный 7,62×54R, патроны калибров 12,7 и 14,5. Первые два для поражения живой силы противника, последние – в том числе для легко- и среднебронированной техники, – рассказывает директор музея Ирина Сидорова. – Кроме того, мы сами делали станки для производства патронов (только в 1942 году их было изготовлено 379) и организовали выпуск дополнительной продукции, чтобы одеть и обуть наших заводчан. Этим занимался действующий тогда на предприятии промбыткомбинат.

Не перечесть

Широко известен факт, что каждый второй винтовочный патрон, который советские солдаты выпускали в сторону врага, был изготовлен на Барнаульском станкостроительном заводе. Однако сколько всего боеприпасов выпустили заводчане – неизвестно. Вероятно, в то время объем производства был секретной информацией.

Между тем работали в условиях, которые сейчас не вообразить. Первое время параллельно с выработкой продукции приходилось возводить стены, ставить крышу цехов, строить бараки для жилья. В качестве источника света и тепла использовали обыкновенные костры, которые разводили неподалеку от рабочего места.

Производство было круглосуточное, беспрерывное. И если сегодня аналогичный график обеспечивают автоматизированные линии, то 79 лет назад этого и представить было нельзя. Станки стояли практически вплотную друг к другу – это и место экономило, и время.

Нужды фронта порождали небывалые рекорды: в ночь на 30 июня 1943 года токарь инструментального цеха, комсомолец Иван Фомичёв выполнил сменное задание на 1180%. Он стал одним из первых тысячников на Алтае.

В разное время на заводе работало от 1200 (в период переезда) до 12 000 человек (в последующие годы).
Фото Андрея Чурилова

Телепорт

Самые ценные экспонаты хранятся на видном месте. Один из них – орден В.И. Ленина, высшая государственная награда в СССР, которой завод был удостоен в апреле 1945 года. Второй – переходящее Красное Знамя ЦК ВКП(б).

— Это уникальный экспонат, переданный нам на вечное хранение, – поясняет Ирина Сидорова. – Во время войны завод неоднократно становился победителем трудового соревнования и руководством страны было принято решение оставить его у нас насовсем, как память о трудовом подвиге.

На станкостроительном заводе можно даже «телепортироваться» в кабинет директора завода военных лет. Для него в музее отведена специальная комната с защитным стеклом вместо фронтальной стены. За стеклом — массивный стол с зеленым сукном, телефонные аппараты, письменный прибор, книжные шкафы со старинными энциклопедиями, настенные часы, портрет Иосифа Сталина и скульптура Михаила Калинина. Все это в 1940-е годы находилось в кабинете руководителя завода № 17. Сегодня предметы отреставрировали и воссоздали фрагмент минувшей эпохи – войдешь и забудешь, в каком времени живешь. На столе – раскрытый оригинальный экземпляр «Правды» за 10 мая 1945 года, словно не до конца кем-то дочитанный, даже электрическая проводка – и та будто из сороковых.

За годы войны промкомбинатом завода № 17 было выпущено:

— 17 954 пары валяной обуви

— 11 918 пар новой и 31 410 пар реставрированной кожаной обуви

— 13 396 головных уборов

— 13 340 гимнастерок и брюк

— 12 364 пары белья

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