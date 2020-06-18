До конца июня в Барнауле раздадут около 4000 продуктовых наборов в рамках акции #МыВместе

Уже третий месяц на территории края проходит акция взаимопомощи #МыВместе – волонтеры продолжают доставлять продукты гражданам, которым во время пандемии лучше оставаться дома: одиноко проживающим пенсионерам, людям маломобильным, с инвалидностью и нуждающимся в особом уходе. В среду к ней присоединились студенты АлтГТУ.

Напомним, в рамках акции взаимопомощи #МыВместе в Алтайском крае реализуют социально значимый проект «Продуктовая помощь». Наборы предназначены для людей старше 65 лет, которые наиболее уязвимы в нынешней эпидобстановке.

— Граждане получают коробки по 7 кг с крупой, макаронами, растительным маслом, мукой, чаем, спичками, солью и сахаром – самыми необходимыми продуктами, чтобы избежать дополнительного похода в магазин, – поясняет председатель городского комитета по социальной поддержке населения Ольга Ишутина. – Доставляют их исключительно волонтеры-медики, соблюдая все меры предосторожности. В день их выходит в город около 20 человек. Сегодня у нас исключительный случай, когда свою помощь любезно предоставил военно-учебный центр алтайского политеха.

Студенты не разносили посылки по адресам – помогли разгрузить машины с продуктами. Коробки они перенесли на хранение в школу № 84 и лицей № 73.

— Участие Вооруженных сил РФ в оказании помощи населению во время чрезвычайных ситуаций давно стало традицией, поэтому, узнав об акции, мы не могли остаться в стороне, – рассказывает начальник учебной части, заместитель начальника военно-учебного центра АлтГТУ Андрей Воронин. – Обучая в нашем центре студентов, мы не просто даем знания относительно военного дела, но и воспитываем. И вот эта наша помощь – своеобразный воспитательный элемент.

Предложение помочь ребята получили поздним вечером вторника и уже в среду утром прибыли по месту назначения.

— Особо не раздумывал, помогать или нет. Парни также – кто смог, тот пришел, – говорит будущий специалист по информационной безопасности Никита Епифанов. – Пока не было времени пообщаться – только закончили, не знаю, устали или нет. Лично мне было не тяжело, тут работы-то всего на час.