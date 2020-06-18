Барнаульский дендрарий возобновил работу после коронавирусных каникул

Оказаться на несколько минут в лесных зарослях Северной Америки или заглянуть в китайский сад, услышать вековые дубы и насладиться земляничным ароматом чубушника – сегодня может любой желающий, гуляя по территории дендрария научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко.

Со всего мира

История барнаульского дендрария начинается в 1953 году, когда благодаря стараниям ведущего ученого-дендролога России Зинаиды Лучник был заложен основной массив деревьев и кустарников.

— Сегодня площадь зеленых посадок составляет 10 гектаров, – рассказывает Галина Синогейкина, научный сотрудник лаборатории селекции декоративных растений НИИ им. Лисавенко. – И ни один квадратный метр на этой большой территории не пустует. Здесь собраны образцы деревьев и кустарников из разных частей света – от Средней Азии до Америки.

Маршрут для посетителей начинается с аллеи маньчжурского орешника. С одной стороны – поля цветов, с другой – кусты сирени. К слову, в мире насчитывается около 1500 сортов сирени, 84 из них растут здесь.

— Когда я пришла сюда работать в 2010 году, то взялась за тему селекции сирени, – с улыбкой вспоминает Галина Эдуардовна. – Мне достались отборные образцы, из которых вывела новый сорт, получивший название «Волшебство мая» – низкорослый и неприхотливый кустарник с махровыми соцветиями. В 2015 году мы сертифицировали это растение и рекомендовали к продаже.

Прижились

В цветнике есть и чубушник, который в народе называют жасмином. Кстати, каждый его сорт имеет свой особенный аромат. В отделе Дальнего Востока растет знаменитый бархат амурский, а проще говоря – пробковое дерево с мягкой и теплой корой. Есть в этом отделе и монгольский дуб. Он интересен тем, что осенью сбрасывает на землю только 30 процентов листьев, а остальные опадают лишь весной. Или, например, маньчжурская аралия, которую в народе называют чертовым деревом. Если через ее заросли пройдет человек, он останется совершенно голым – колючие шипы способны разорвать любую одежду.

На североамериканском участке можно увидеть старожилов – 100-летние дубы, которые когда-то высадили в поместье, что располагалось в этих местах. При закладке дендрария дубы решили оставить.

— Отдел Средней Азии и Казахстана один из самых малочисленных в дендрарии, – дополняет Галина Эдуардовна. – А все потому, что климат Сибири очень сильно отличается от среднеазиатского. Далеко не все теплолюбивые деревья выдерживают наши морозы. И все же сакура пережила прошедшую зиму. Ее привезли из Ботанического сада Москвы прошлой весной. Скорее всего, пройдет не один год, прежде чем она зацветет.

Еще здесь много белочек, по полям бегают зайцы, недавно видели косулю. На водоемах встречаются уточки, квакают лягушки. Есть и змеи, но пугаться их не надо, это неядовитые полозы.

И от людей бывает вред

К сожалению, приходят сюда не только полюбоваться природой, но и что-нибудь выкопать. Не раз сотрудники пытались облагородить лестницу, ведущую к водоемам, высаживая по ее краям хосты. Люди варварски все выдирали и вытаптывали. Несчастный тис только немного отрастет, так его верхушку кто-нибудь обязательно спилит на Новый год.

— Разные люди к нам приходят, одни прогуляются по дорожкам, подышат свежим воздухом, послушают пение разных птиц и, уходя, скажут спасибо, – дополняет специалист. – Другие же ломают ветви, обрывают листья, порой готовы залезть на дерево, чтобы сделать селфи. Но ведь дендрарий не парк, это целая ботаническая лаборатория.

Неизгладимый след оставил и ураган 2018 года, когда сильный ветер выкорчевывал с корнем вековые деревья и гнул к земле огромные ели.

— Расчистка завалов идет до сих пор, – показывая на аккуратно сложенные чурки, говорит Галина Синогейкина. – Особо пострадал участок, где расположены растения Алтайского края, зона с водоемами. Видите ли, у нас много насаждений, и какую-то технику завести на территорию просто невозможно. К тому же всю площадь дендрария обслуживают три-четыре сотрудника. Мы успеваем за летний период сделать многое, но не все. Вот, к примеру, посмотрите, ствол и ветви поваленного дерева мы убрали, а огромный пень в полтора метра шириной лежит, возможности его вынести отсюда просто нет. Этот участок летом останется закрытым для посетителей.

Ураган выкосил некоторые виды растений, к примеру сосну Банкса. В этом году сотрудники НИИ восполнили пробел, посадив сразу пять экземпляров. Да и нынешняя снежная зима тоже добавила неприятностей: под тяжестью снега сломалось несколько хвойных деревьев, которые после сильного ветра 2018 года так и не смогли распрямиться.

— Этим летом мы полностью обновим таблички с названиями растений, в планах установить новые туалеты и обновить любимую посетителями деревянную беседку, – отмечает Галина.

Цены для посетителей остаются на уровне прошлого года: от 30 до 150 рублей, экскурсии оплачиваются дополнительно.