Барнаульские врачи впервые провели пересадку роговицы

Врачи городской больницы № 8 Барнаула впервые провели пересадку донорской роговицы.

Несмотря на поток пациентов в условиях пандемии коронавируса, врачи отделения неотложной офтальмологической помощи горбольницы № 8 продолжают совершенствоваться и внедрять новые высокотехнологичные операции. Здесь проведена сквозная кератопластика пациентке с перфоративной язвой роговицы в оптическом центре.

Суть операции заключается в замене патологически измененной роговицы на здоровую (донорскую). Врачи отмечают, что донорская роговица доставляется в определенных условиях, с соблюдением необходимой температуры и влажности. Патологически измененная роговица пациентки иссечена в виде круга определенного диаметра и на ее место фиксирована специальным швом донорская ткань. Послеоперационный период больной протекал без осложнений.

Уже спустя неделю после операции, во вторник, 16 июня, пациентка была выписана из отделения с абсолютно прозрачной донорской роговицей. Адаптация у женщины полная, она не ощущает какого-либо дискомфорта в глазу.

Начало положено, и теперь сквозные кератопластики, безусловно, будут продолжены в лечении пациентов с заболеваниями роговицы, как по неотложным показаниям, так и в плановом порядке.