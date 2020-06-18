Барнаульские неонатологи освоили методику внутриутробного переливания крови

В перинатальном центре «ДАР» успешно проводят внутриутробное внутрисосудистое переливание крови. Новая для Алтайского края процедура способна не только вылечить, но и в некоторых случаях спасти жизнь еще не рожденным малышам. Сегодня это наиболее эффективный метод лечения гемолитической болезни плода, возникающей из-за несовместимости крови матери и ребенка по резус-фактору.

Опасная для исхода беременности гемолитическая болезнь плода является крайним проявлением резус-конфликта, который может возникнуть, когда женщина с отрицательным резусом крови беременна малышом с положительным резусом. В единой системе мамы и малыша, увы, разворачивается порой такая «кровная вражда».

Врач перинатальной ультразвуковой диагностики «ДАРа» Олеся Стрельникова рассказывает:

— Во время первой беременности организм «отрицательной» матери не знает, что существуют резус-положительные эритроциты. Однако при осложненном вынашивании и в родах в ее организм попадает небольшое количество крови плода. Иммунитет матери «видит» чужеродные для него клетки и вырабатывает против них защиту — специфические антитела. Те атакуют резус-положительные эритроциты плода и вызывают их разрушение. Поскольку эритроциты отвечают за доставку кислорода к органам и тканям, возникает тяжелое кислородное голодание плода. Гемоглобин падает с оптимального значения в 140-160 г/л до критических и крайне опасных для не рожденного пока еще малыша 25-30 г/л!

Операции по внутриутробному переливанию раньше по квоте проводили в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Теперь процедура по полису обязательного медицинского страхования доступна в пределах Алтайского края.

Спасительная трансфузия

Система профилактики резус-конфликтной беременности сейчас широко внедрена в практику. При первой беременности «отрицательные» женщины получают ее дважды: на сроке 28 недель и сразу после родов. Сыворотка антирезусного иммуноглобулина предотвращает образование агрессивных антител.

Такая же профилактика «отрицательной» женщине необходима при самопроизвольных выкидышах, абортах, внематочной беременности, прочих манипуляциях, связанных с беременностью.

Вмешательство проводят в операционной с затененными окнами. Процесс просчитан до мелочей. По УЗИ врачи определяют положение плода, специальной тонкой иглой пунктируют переднюю брюшную стенку и стенку матки, попадают в амниотическую полость и пунктируют вену пуповины. Объем крови для переливания рассчитывается индивидуально. Как правило, необходимо не более 100 мл.

Врач-трансфузиолог центра «ДАР» Дмитрий Ерин рассказывает:

— К донорской крови предъявляются особые требования. Накануне операции образцы крови малыша и матери отправляют в службу крови, где их фенотипируют по целому ряду показателей для идеального подбора донора. Его кровь должна идеально подходить не только плоду, но и матери. И, наконец, в донорской крови должна быть более высокая, чем обычно, концентрация резус-отрицательных эритроцитов – таких же, как у матери. По сути, резус-положительную кровь плода мы заменяем на резус-отрицательную, и тем самым делаем ее невидимой для иммунной системы женщины. Препарат донорской крови, разумеется, проходит строгий инфекционный контроль.

Внутриутробные переливания крови еще не рожденному малышу порой приходится проводить несколько раз. Это объясняется тем, что период жизни донорских эритроцитов не велик и после переливания уровень гемоглобина ежедневно падает в среднем на 3 г/л. Так, первой пациентке центра, которая поступила на сроке 26 недель, процедура была проведена четыре раза.

5 будущих мам и их малыши уже получили помощь медиков по новой методике.

Не капля в море

Жительница Хабарского района Олеся Девятых стала первой пациенткой, кому в «ДАРе» провели внутриутробное переливание крови. Малыш родился абсолютно здоровым.

— Я смотрю на сынишку и не могу представить, что его могло не быть с нами! Он ни в чем не отстает от сверстников, хотя и родился на 34-й неделе беременности, – рассказывает молодая мама. – В приемное отделение «ДАРа» я поступила при сроке в 26 недель. УЗИ указывало на тяжелые формы гемолитической болезни: на фоне низкого гемоглобина (27 г/л вместо 150) у сына были отеки. На фоне гипоксии появлялись признаки кардиологических проблем. Врачи предложили сделать внутриутробное переливание крови, предупредив, что будут проводить такое вмешательство впервые. Я не сомневалась ни минуты! Разве я могла не воспользоваться этим шансом?!

Врач пренатальной диагностики Олеся Стрельникова позже расскажет, как много раз они «репетировали» переливание – собирали бригаду, прописывали алгоритмы и искренне верили, что все пройдет успешно. Так и случилось. Малыш родился весом 2100 граммов с уровнем гемоглобина 146 г/л.

— Константин значит «стойкий», – объясняет тайну имени новорожденного Олеся. – Костик выстоял благодаря тому, что рядом были мое сердце и врачи, которые хотели нам помочь. Я знаю, что женщин, которым провели такую процедуру в крае, пока пять. Скажете, капля в море? Но в переводе на семьи это бесконечно много. Это пять по-настоящему счастливых семей.

Резус-фактор – это специфический белок, имеющийся в крови 85% людей. Те, у кого этого протеина нет, являются резус-отрицательными. На здоровье человека его присутствие или отсутствие влияния не оказывает. Принимать во внимание его необходимо в двух случаях: при переливании крови и беременности.